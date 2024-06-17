周三至周六 G1大賽激戰浪接浪

今年皇家雅士谷賽期，周二首晚上演女皇安妮錦標賽馬日後，周三至周六仍會大戰連場，尤其每日都有G1重頭戲上演。先講周三的威爾斯親王錦標1993米一級賽，岳伯仁陣營的「多產巨匠」，今年初出首戰大敗，但上次出戰達德素金盃2100米只敗於「高樺勝雪」得亞軍，彈開第3名及打後馬極遠，今次進度若持續向上，相信有力反先再次同場的「高樺勝雪」，再摘下一級賽殊榮。

周四重頭戲雅士谷金盃，則為路程3991米的大長途一級賽，昔日長途王「弦樂器」曾在2018年至2020年連贏3屆，之後3年分別由不同馬匹勝出，到今年形勢亦緊湊，其中「攻守有道」上年同時段曾攻下雅士谷長途賽，及後再奪三級賽，繼而南下角逐墨爾本盃敗陣，但今年復出首戰，即在約克馬場二級賽跑獲一席亞軍，重新納回進度，可以再度重視。

皇家雅士谷周五戰線，則輪到英聯邦盃1200米擔大旗，此場短途一級賽，「宏達驥」出道5戰取下4勝，包括上年底一連摘下兩場兩歲一級賽中央公園錦標及莫尼大賽，到今年5月3歲之齡復出，出戰二級賽跑獲一席不俗的季軍，已收熱身之效，今次首度出戰皇家雅士谷賽期，相信會全力一擊。

至於最後一日周六則有女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標賽，是場一級賽跑1200米直路，今年香港馬主陳國泰名下的「湖畔鄉鎮」當要重視，此駒近5戰取下2冠2亞1季，上名率百分百，可見7歲馬仍保持上乘戰鬥力，跑1200米發揮同樣理想，不妨做QT馬膽。