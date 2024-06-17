【世界觀】飛雀征英興奮

打從2003年因沙士關係無緣跑新加坡國際短途錦標，改為遠征歐洲嘅「選擇」開始，喺近20年再有06年「兼併目標」、07年「安小姐」、09年「熱爆景點」同埋前年「綠化帶」4匹響澳洲訓練嘅頂級短途好手捧走英皇查理斯三世錦標（前稱為皇席錦標），今屆就有戴亨利訓練嘅「飛雀」代表澳洲參戰。

第1次派馬出席皇家雅士谷賽期嘅戴亨利，就話為咗呢場賽事，特登向多位曾經派馬遠征皇家雅士谷嘅澳洲練馬師請教，同時為避開南半球冬季，提早個幾月安排「飛雀」前往英國，臨出發前更專程響墨爾本搭4小時飛機到珀斯，測試匹馬適唔適應長途飛行。

戴亨利透露，佢仲係學生哥嗰陣試過趁暑假到歐洲旅遊，曾經響名練夏德同岳斯身邊學藝幾日，又去過巴利多爾同雅士谷馬場參觀，嗰次嘅經歷畢生難忘，心裏面一直諗，既然齋睇都咁有趣，如果派馬參賽，興奮度又會唔會加倍？

戴亨利：遲早可贏一級賽

雖然暫時最叻只係贏G2，戴亨利就認為「飛雀」係匹具潛力嘅正宗5化郎馬，遲早可贏一級賽，英皇查理斯三世錦標係踏足世界頂級舞台起點，未來幾個月嘅歐洲短途大賽，練者表示應該都會見到「飛雀」嘅身影。