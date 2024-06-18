【多圖】柏寶香港從騎時 贏過咁多大賽！

澳洲一代名將柏寶今日(6月18日)透過當地傳媒表示掛靴，未來日子將專注在馬具生意。柏寶決定退下來，震驚澳洲、香港兩地馬圈。昔日柏寶曾在港策騎15載，不如就回顧一下當年柏寶的主要策騎成就！

柏寶在14歲開始成為蘇理仁(Terry O'Sullivan)的見習騎師，其後移師到墨爾本跟馬約翰學藝，其後成為墨爾本冠軍見習騎師。柏寶先在2003年夥拍岳敦馬房「計得精彩」攻下遮打盃，其後他在2004年至2005年馬季開始移師策騎基地至香港，在香港策騎的多年間，夥拍不少香港賽駒贏出大賽。2006年，柏寶夥拍東廐「牛精福星」揚威安田紀念賽，現時仍為人津津樂道。

柏寶在港策騎期間，憑「活力金剛」攻下2007年香港打吡大賽，在2008年夥拍姚廐「蓮華生輝」揚威新加坡KrisFlyer國際短途錦標。在2010年，柏寶於跑馬地馬場日馬豪取6捷佳績，這項紀錄至今仍未有騎師能成功打破，當日方嘉柏同樣贏6W，當中5Ｗ由柏寶建功。

柏寶和方嘉柏合作愉快，騎者在2013以及2014年策騎柏廐「天久」兩度度贏得KrisFlyer國際短途錦標。柏寶在港策騎生涯尾聲，與呂廐「幸運如意」甚為合拍，而柏寶在2018年3月11日憑蔡廐「華恩庭」取得在港800W，是韋達和潘頓後，第3位可贏得800場頭馬的騎師。

柏寶在港從騎時代的最大競爭對手當然是韋達，兩位當年經常在冠軍騎師之爭鬥得非常激烈，雖然在綠茵場上兩位互不相讓，但近年兩位相當老友，柏寶現時來港探望朋友，也會和韋達寒暄一番。