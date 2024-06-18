威爾斯親王錦標最強對最強 旋進軌跡VS多產巨匠

皇家雅士谷賽期第二天的重頭戲為2005米一級賽威爾斯親王錦標，因一哩精英「旋進軌跡」將與雙料打吡冠軍「多產巨匠」較量。

「旋進軌跡」至今只曾出戰2000米一次，於去年摘下2000米一級賽育馬者盃雌馬草地大賽。「旋進軌跡」馬主卓維利園育馬場的代表Chris Richardson表示：「我們去年安排馬兒遠征加州，發現牠具備角逐2000米的氣量，上月復出跑1600米賽事，其後我們一直希望安排牠再次增程。牠在該仗出閘緩慢，需要跑該仗以提升狀態，而且看來現時適合跑長一點的途程。這是高仕登父子的意見，希望馬兒將來進軍不同途程的賽事。」「旋進軌跡」戰績輝煌，至今已在英國、法國及美國合共勝出6項一級賽。

由岳伯仁訓練的「多產巨匠」曾在英國、愛爾蘭及美國摘下5項一級賽錦標，包括英國打吡 、愛爾蘭打吡及育馬者盃草地大賽，去年亦揚威愛爾蘭冠軍錦標，今仗勢成爭勝要角。

然而，這匹佳駟近兩仗均落敗而回，是否有力再創佳績尚有待證明。「多產巨匠」前仗出爭杜拜司馬經典賽，結果敬陪末席，上仗則於達德素金盃敗於「高樺勝雪」蹄下。岳伯仁於賽後說：「牠表現很好。我們賽前已知道場地狀況（好至黏地）並不理想，但牠正在重回正軌，沒有問題。」

倘若「多產巨匠」未能重拾勇態，則可能會讓四匹法國代表有機可乘，當中以「地平流金」最受注目，此駒去年在英國冠軍錦標跑獲季軍，上月出戰伊斯巴翰錦標則僅以短距離之差跑入亞席。「地平流金」的馬主團體發言人Pauline Chehboub於賽後說：「馬兒現時在陣上展現了真正的實力，牠的目標包括威爾斯親王錦標，希望牠在英國上陣時會遇上適合的步速。」對「地平流金」來說，場地狀況或成較大隱憂，此駒喜跑偏軟場地，但預料周三雅士谷出現這種場地狀況的機會不大。

另一匹法國參戰馬「靛彩薇」迄今在法國4勝一級賽，而最長勝出途程為2100米，上仗在伊斯巴翰錦標與「地平流金」同場較勁，最終在該駒之後過終點，但該仗是「靛彩薇」易廄及久休後的首戰。