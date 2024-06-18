【論戰天下】多產巨匠實力超群

今屆威爾斯親王錦標參賽馬以名氣及賽績計，必然是「多產巨匠」惡晒，當然大家都明白此駒是匹失準馬，但只要跑出水準，實力絕對超班。

興匆匆變速力極強

S2-1：「興匆匆」今年5月在奈斯馬場亮相，出閘稍慢但見鞍上人畀兩步已居前，末段一施展騎功即彈甩對手，變速力極強，這匹「蔚藍海角」子嗣身形健碩，相信跑雅士谷闊場更合腳法，值得睇好。

天鳥俠義氣量充沛

S2-2：「天鳥俠義」這匹「鷹揚晴空」子嗣4月在高崗馬場登場，結果以輕鬆姿態拋離「足球勝地」，再出轉戰納雲馬場放返贏詩人作家錦標，氣量充沛多跑244米問題不大，有力保持3捷不敗身。

淘氣千禧重返勝途

S2-3： 「淘氣千禧」是上屆此賽冠軍，其後進軍一級賽馬頓錦標後上第2，年尾女皇伊利沙伯二世錦標對手太強兼地爛只得第5；轉投岳本賢馬房後復出於二級賽得第3，熱身後重返勝途到位，力爭衞冕。

地平流金演出平穩

S2-4：「多產巨匠」上次達德素金盃不敵「高樺勝雪」跑第2，可說是跑出水準但失手，或許與跑好黏地不太合腳法有關，雅士谷馬場去年跑英皇錦標大敗，但當時水準以下又不可作準。計馬實力在此組仍勝一籌，只要正常發揮，可助岳伯仁第5度勝出此賽。

「地平流金」季內復出愈跑愈近，上場伊斯巴翰錦標幾乎勝出，不過「文采侯婦」發揮更佳，雅士谷去年英國冠軍錦標得第3，場地適應無疑問。「旋進軌跡」去年在美國贏過2000米，放棄女皇安妮錦標轉戰今場對手相對較弱，希望宋文赫有上場經驗發揮更好。「靛彩薇」強配蘇銘倫，新練者對黎敏滔發揮不滿？今場可跟在「童話傳世」之後守好位，照計形勢亦好跑。

大買賣閹後表現好

S2-5：「大買賣」去年同一賽期在大不列顛錦標居中而返，其後再戰雅士谷馬場成績不差。閹後今季復出表現亮麗，前仗紐百利擊退20匹對手，上場亦只敗於「重拳威力」跑獲亞軍，今仗再與「重拳威力」對戰而負磅拉開，反先不奇。

旋動生姿上場出色

S2-6：「旋動生姿」出道初期以跑膠沙地為主，近仗轉跑草地似乎更合適，上場在唐加士達贏得出色，雖然未有雅士谷馬場經驗，但排中檔起步兼有莫雅之助看來亦合發揮，目前評分仍有上升空間。

高步通乾快地合跑

S2-7：最後3場選馬難度甚高，尤其今場是兩歲馬賽。美國代表「高步通」是出自杜正龍馬房，這匹灰馬今年5月在灣流一出即勝草地1000米，前速飛快乾快地正合，排較外檔有利其貼外欄主動跑法。