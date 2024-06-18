近年多位巴西騎師，向外闖都能夠搖身一變成為當地嘅一線角色。至於響練馬崗位，都有唔少巴西人嘅身影，響今年嘅皇家雅士谷賽期，有一位嚟自巴西嘅新勢力值得大家留意。響舊年春天先至攞到練馬師牌嘅狄毅知，開倉嗰陣只係得5、6匹馬響手，限米煮限飯下，估唔到短短幾個月就響古活賽期有頭馬見面，仲好快派馬出戰一級賽，唔使半年馬房就已經上晒軌道嶄露頭角。今屆皇家雅士谷次天嘅頭尾場賽事，瑪麗皇后錦標同溫莎堡錦標，狄毅知都有派馬上陣。

父系為蔚藍海角

其中響瑪麗皇后錦標打頭陣嘅「興匆匆」，係呢場五化郎G2嘅頂頭大熱門，呢匹出自「蔚藍海角」嘅2歲馬女，上月11日響愛爾蘭奈斯馬場處子登場技驚四座，早段留響4、5位，最後300米一騎即彈甩大勝，過程好似大人同細路跑咁，賽後狄毅知立即將箭頭鎖定瑪麗皇后錦標。

狄毅知話「興匆匆」係佢暫時練過嘅馬之中最好一匹，現階段會集中跑1000米左右嘅短途賽，未來一定可以應付更長路程。除咗呢場二級賽事，狄毅知仲已經幫「興匆匆」報定名，跑8月響愛爾蘭卻拉馬場上演嘅2歲G1鳳凰錦標，反映練者對呢匹雌馬睇得好高。