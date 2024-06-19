今晚兩口孖T加埋有37萬多寶 不妨動動腦

尋晚舉行英國皇家雅士谷賽期首天賽事，賽果就有冷有熱，唔知大家有無斬穫呢？同埋如果買咗尋晚第2場高雲地利錦標四重彩嘅朋友，記得唔買搣飛，事關無人中有得退款。另外，由於尋晚兩口孖T都中唔晒，所以今晚皇家雅士谷賽期Day 2嘅威爾斯親王錦標賽馬日，兩口孖T都有多寶，第一口就有271,237元，而第二口孖T都有99,095元，加埋都有37萬，值得大家動動腦筋，話唔定有意外收穫。

先講吓第一口孖T，頭關係2844米G2女皇瓶賽，只得11駒參戰但形勢平均，而布宜學坐騎「高速發展」今年復出喺表列賽三角帽錦標擊敗對手，走來有前有後，改用布宜學更予人信心，可以做馬膽。次關1600米G2劍橋公爵錦標，就要吼實岳本賢嘅「淘氣千禧」，睇番呢匹5歲馬女近績，輸得遠嗰幾場都係受變化地影響，反而兩場跑正常場地都入三甲，預計今日繼續跑好至快馬，固然合腳法，而此駒易主後上仗復出跑二級賽追近，今次應該到位

至於第二口孖T，頭關係焦點賽事威爾斯親王錦標，論能力自然係「多產巨匠」最高，但本身較為失準，做馬膽反而可以揀「旋進軌跡」，呢匹擅跑一哩嘅馬女毅然放棄尋日嘅女皇安妮錦標，反而揀扳上2000米，但既然去年尾可以贏2000米的育馬者盃雌馬草地大賽，長力無問題，更啱做膽。次關1600皇家狩獵盃加埋有30隻馬參戰，的確難搞，但杜俊誠嘅「飄雪天」近5仗非冠即亞，今年轉馬房後轉爭英國跑1700米僅輸鼻位得亞軍，演出準繩之輩較為值得信賴。