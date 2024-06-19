多咗場四班1000米直路賽 會益咗邊個？

馬會今日就公布咗，喺下個月1號嘅沙田黃昏賽，增設一場評分60-40分四班1000米賽事，令當日變成跑11場。不過，睇番當日本身已經有兩場四班田草1200米賽事，而喺7月4號嘅跑馬地夜賽，亦有1場四班谷草1000米同兩組四班谷草1200米，究竟係咪仲有需要加開一場1000米直路賽呢？真係唔知喇，睇吓到時呢場1000米直路賽會唔會出馬滿額啦。

既然多咗一場賽事，對兩位爭冠練馬師伍鵬志、呂健威有冇幫助呢？睇番資料，原來呢兩個馬房喺四班直路賽成績平平，伍鵬志只憑「令才」贏咗1W，而呂廐今季就未贏過。再睇番現時呢兩廐嘅兵力，可以喺呢場直路賽參戰嘅實力馬唔算太多，伍鵬志可以派初出即於同程入Q嘅「晨曦儷人」，而呂健威就可以派早前曾退出，而曾於直路賽得第4名嘅「紅錢到」上陣。

值得一提，對上3場四班1000米直路賽都係由潘頓坐騎掄元，分別係「天天同樂」(2次)同埋「舉步生風」，後駒上仗一出即勝後加8分，現評60分仍可以跑四班直路賽，睇吓能否於此程再次出擊？