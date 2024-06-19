跳欄賽冠軍練馬師 誓圓捧雅士谷金盃心願

愛爾蘭練馬師莫威利，是愛爾蘭與英國兩地的跳欄賽冠軍練馬師，但他的成就與目標從不限於各項跳欄大賽。事實上，莫威利曾勝出不少英國的頂級平地長途賽。皇家雅士谷賽期第3天（6月20日星期四）將上演3991米一級賽雅士谷金盃，莫威利希望首次把這項長途大賽的桂冠收入囊中。

莫威利先後勝出此賽期兩項長途賽，包括雅士谷錦標及亞歷珊卓皇后錦標各4次，麾下佳駟「多產作家」更於2012年盡攬該兩項賽事的桂冠，翌年出戰雅士谷金盃則以一馬頸位之差飲恨。

莫威利今年派出「攻守有道」角逐雅士谷金盃，盼能一償心願，奏凱而回，他說︰「像我們這樣以訓練跳欄賽駒為主的馬房，要摘下雅士谷金盃的難度甚高。我們於2013年與冠軍擦身而過，而我相信『攻守有道』今仗有力交出好表現。」

「攻守有道」去年以壓倒性姿態攻下銅馬讓賽，其後在墨爾本盃的演出令人失望，但上仗在約克出爭約克郡金盃重拾勇態，跑獲亞軍。莫威利說：「我很滿意馬兒上仗復出時的表現，牠在該仗之前久疏戰陣，不過我當時知道牠會交出好表現。我不擔心天氣情況，因為馬兒看來能夠應付不同場地。我的兒子表示『攻守有道』狀態大勇，如果順利勝出，便可一雪『多產作家』當年僅敗之恨。」

然而，莫威利坦言前年此賽盟主「饒舌達人」將是最大勁敵。岳伯仁已8勝雅士谷金盃，是目前贏得此賽最多的練馬師。岳伯仁說：「這是一項非常獨特的賽事，角逐3200米以上的途程，與其他途程有天淵之別，甚少賽駒具備這樣的耐力，所以很難覓得適合參賽的馬匹。『饒舌達人』今年首兩仗表現出色，活力十足，看來一切良好。」

練馬父子檔高仕登及高素德也對雅士谷金盃虎視眈眈，派出「貴格兒」、「漁利盡收」及「貼心威廉」參賽，他們去年憑「壯膽識」攻下雅士谷金盃，而高仕登更曾經憑「弦樂器」3奪此賽桂冠。高仕登表示「貴格兒」可能是3駒中最具級數，而「漁利盡收」也不容忽視，且正值巔峰狀態。「貼心威廉」則極具天賦，可望跑得接近。