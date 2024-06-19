【論戰天下】攻守有道撼饒舌達人

皇家雅士谷賽期第3天焦點是3991米一級賽雅士谷金盃，著名愛爾蘭練馬師莫威利訓練跳欄馬叻，大長途馬亦有一手，「攻守有道」重配贏馬拍檔簡國能可挑戰擂台躉「饒舌達人」。

神態活現速高早熟

S3-1：岳伯仁馬房「神態活現」原報跑首天1200米高雲地利錦標，最後決定繼續跑1000米。初出負於「怒火馴駒」，再出跑表列賽輕鬆補中，看來這匹「大熊仔」半弟同樣速高早熟，連捷可期。

水面映金潛力豐厚

S3-2：極多優質長途馬在陣，3歲馬鬥進度。英皇名下的「水面映金」是早前移民摘下悉尼盃的「熱火環」同母半弟，潛力豐厚，今年才出道3戰愈跑愈進步，上仗開齋姿態極輕鬆，氣量充沛加程更妙。

鑽石雨可保不敗身

S3-3：高多芬馬房「鑽石雨」上月才出道兩戰全勝，短時間增程上2000米已勝表列賽，其母「雨中熱舞」是雙料一級賽盟主氣量充沛，亦在雅士谷馬場勝出英國冠軍雌馬錦標，相信哩半對「鑽石雨」問題不大，可望保持不敗身。

好勝駒合理配腳

S3-4：「饒舌達人」是前屆此賽冠軍，其後因傷休賽近1年，復出表現並無走樣，4戰2冠2亞，不過大長途已非戰無不勝，倘若場地乾快的話可成攻擊對象。冠軍跳欄練馬師莫威利非常恨贏金盃，「攻守有道」去年同期勝出銅馬讓賽，證明場地無礙，敗走墨爾本盃後重整旗鼓，剛戰約克郡金盃路程略短追入亞軍，今重配贏馬拍檔簡國能可撼強敵。「好勝駒」是上屆亞軍，前年則贏雅士谷錦標，路有專長都屬合理配腳。「漁利盡收」既然有力挫「饒舌達人」佳績，加上杜拜金盃乾快地亦上名，換上藍營主帥布宜學同樣硬淨。

背頌有法闊場更合

S3-5：一年一度香港買家狩獵場，由於獎金高亦令不少幕後博大霧，故馬匹質素頗參差。「背頌有法」上次閹後復出，結果在古活馬場跑出漂亮一仗，早段留居後疊，直路末段等到200米左右才有空位，立即爆上衝贏對手，步大力雄，看其腳法今次跑雅士谷闊場更合。

王翼奇招性能廣泛

S3-6：另一組香港買家欲購入下季跑打吡馬的主要戰場，可惜上屆冠軍「惠比壽」運港未跑已退役。「王翼奇招」上次在倫敦金盃初跑2000米熱透而輕勝令人印象深刻，勝後目標早已鎖定今仗，質高「碩信尚武」子嗣場地性能廣泛，有力再贏。

夏橡參天里程尚新

S3-7：「夏橡參天」去年尾曾在雅士谷1200米僅敗於經驗豐富且有底質的「龍行駒」跑入亞軍。今季復出兩戰跑7化郎賽事表現理想，只出賽7次里程尚新，過往亦有贏過一哩經驗，上斜場氣量對牠難度不高。