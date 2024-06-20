參加最受歡迎馬匹及騎師選舉 隨時可以入馬房探佢！

今季「最受歡迎馬匹及騎師選舉」現正接受投票。

今季「最受歡迎馬匹及騎師選舉」現正接受投票，所有投票人士除了可以票選方式決定他們最心愛的馬匹及騎師誰屬之外，還有機會贏取豐富獎品。請即投票，支持你的心愛騎師及馬匹。

2023/24「最受歡迎馬匹」及「最受歡迎騎師」的候選名單如下。馬迷可於即日起至7月5日(星期五)晚上11時59分透過香港賽馬會「最受歡迎馬匹及騎師選舉」網站www.hkjc.com/MPHJ參與投票。

最受歡迎馬匹 最受歡迎騎師

永遠美麗 巴度

加州星球 艾兆禮

金鎗六十 鍾易禮

賢者無敵 艾道拿

金鑽貴人 班德禮

大至尊 布文

浪漫勇士 田泰安

維港智能 希威森

遨遊氣泡 何澤堯

其他# 潘頓

其他#

#投票人士可選“其他”欄並填寫候選名單之外而今季曾出賽的馬匹或騎師。

合資格的投票人士均自動參加抽獎，有機會贏取下列豐富獎品。頭獎(30名) ，可以親身探訪「最受歡迎馬匹」並參與馬房導賞及每位各得價值港幣$1,000指定沙田馬場餐飲券。二獎(30名)，與「最受歡迎騎師」見面並獲其親筆簽名指定騎師護目鏡禮品乙份及每位各得價值港幣$500指定沙田馬場餐飲券。安慰獎(300名)，每位各得價值港幣$100指定沙田馬場餐飲券。

得票最多的馬匹及騎師即告當選。抽獎結果將於7月19日在星島日報、英文虎報及馬會網站公佈。得獎者將個別獲手機短訊通知領獎詳情。