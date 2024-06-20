棄草跑泥非無的放矢 班仔肯造磅展現雄心

周日賽事有2場今季壓軸泥地賽事，分別由三班同四班跑1650米，其中三班就由慣常嘅80-60分，變為上限至85至60分，雖然上限放寬咗，不過都係無乜睇頭，而喺排位前仲有隻「紅旺」唔跑，最終就只得9件。

若計評分，挾新勝之銳嘅「柏林探戈」當然最着數，剛好85分可以繼續跑三班賽，雖然要孭重磅，睇部署就肯定唔會浪費機會，相對嚟講，剛戰田草一哩跑第2嘅「精英雄心」，加1分呢場回升三班作賽，不過就唔係留番跑草地，夠膽挑機初跑泥地，當然亦唔會無的放矢。

以班德禮剛去完越南散心，一返嚟今次賽事就要造磅騎兩匹115磅坐騎：「精英雄心」與爭盃之「禪勝輝煌」，最終預計亦要過2磅孭117磅，雖然辛苦亦要為呢兩匹坐騎執掌帥印，分量係點亦都心中有數。

以「精英雄心」近期於草地專攻田草一哩，表現愈嚟愈近，其實7月依然不乏三班或四班嘅田草1600米賽程，廖康銘仍安排呢匹灰馬轉場一試，可能同此駒來港至今喺泥地大閘嘅表現都唔差有關，尤其是班仔對上兩次試泥閘更未輸過，所以夠膽放手一試。

雖然上場得亞只係四班賽事，但唔排除「精英雄心」係廐侶「昇瀧駒」2.0版本，後駒亦係泥閘一再展現走勢，結果由草轉泥即刻脫胎換骨，直落3連勝，今次「精英雄心」轉場出擊，練者悉心部署再加上騎者嘅造磅誠意，當然唔可以睇小今仗機會。