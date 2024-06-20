右前腿肌腱受傷 希斯G1盟主隨時玩完！

希斯今季成績理想，暫時已有46W，兼且廐內新星「嘉應高昇」最近完成季內第5W兼揚威三級賽，令馬房士氣大振。不過，馬房最近收到噩耗，就係廐內嘅一級賽盟主，來港前曾贏G1藍鑽石錦標嘅「禾道小子」，早前於從化試閘後整親，令其競賽生涯蒙上極大陰影。

挾G1盟主大名來港嘅「禾道小子」，雖然只評77分，但在港首戰已角逐一級賽主席短途獎，結果取得第8名，翌仗出戰三班田草1200米不敵「龍之輝」得亞軍，復課後備戰如常，上周五於從化由楊明綸試1200米草閘，卻要收慢過終點，之後經獸醫檢驗後，發現右前腿肌腱受傷。

對於呢個消息，希斯坦言非常唔開心，佢話肌腱受傷手尾好長，佢都與馬主商量，同埋要睇最後檢驗結果，先可以為馬匹前途再作決定。希斯仲話係上周從化試閘前，佢仲同啲馬房手足講，「禾道小子」下季會為馬房帶來錦標，點知10分鐘後就收到馬匹試閘整親嘅消息。

另外，希斯亦提到，肌腱受傷通常要抖一段長時間，預計「禾道小子」最快都要等到下季尾先可以上陣，唯一好啲嘅係此駒仲係雄馬，即使最後未能康復再次競賽，仍有機會轉任種馬。