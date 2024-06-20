【賽馬以外】今季最失望賽駒係？

雖然今季冠軍人馬獎嘅候選馬匹名單仲未公布，但心水清嘅馬迷都知唔使點選，馬王一定係今季贏咗5場G1，兼且先後揚威澳洲同埋日本嘅「浪漫勇士」啦，咁最佳中距離馬亦係佢囊中物，依家只係睇到最佳一哩馬會唔會頒埋畀佢遮，話晒遠征日本贏1600米嘅安田紀念賽喎，如果今季都繼續畀呢個獎「金鎗六十」嘅話，唔知大家點睇呢？

至於最大進步馬匹獎，除非今季累積加咗50分嘅「錶之銀河」，可以喺禮拜日嘅G3精英碟大炒對手遮，如果唔係嘅話，應該都係暫時加咗59分嘅「嘉應高昇」拎嘅。最佳短途馬方面，應該係畀季內拎咗兩場G1兼揚威杜拜嘅「加州星球」啩，咁最佳長途馬……，不如從缺一年，等大家都唔好咁尷尬啦。

講最佳呢啲嘢就冇咩新意。筆者今次就搞吓新意思，就問吓大家如果要揀今季最失望賽駒，又有咩心水呢？筆者就拋磚引玉，先揀咗5隻出嚟，唔知各位同唔同意呢？排名當然不分先後啦。

實現夢想：當公布上季最佳新馬係「嫡愛心」時，相信有好多馬迷都會為「實現夢想」抱不平，事關上季3出3捷，加埋贏差唔多10個馬位，星味十足，今季肯定可以扶搖直上啦，甚至有權出戰今季嘅香港短途錦標，點知今季初出以1.3倍跑包尾後，之後無論跑1000定1200米都三甲不入，1月尾右膝接受關節鏡手術後就未跑過，今季5戰輸晒，嚟緊下周三會轉爭谷草1200米，估佢唔到啩？

歡樂至寶：呢匹呂廐馬情況有少少似「實現夢想」，但至少今季都贏過一場。不過，「歡樂至寶」上季兩出兩捷，能夠於谷草1200米喺冇咩可能嘅位置後上掄元，擺明有質素，以為今季增程更好，點知今季初轉跑田草1200米搏失跑第3名，翌仗增程跑1400米都贏唔到，最後先喺田草1200米執番1W，近4仗就輸晒三甲不入，原來只係一匹三班馬，夠失望啦。

金鑽貴人：吓？贏香港短途錦標都失望？老實講，7戰獲3冠2亞，成績真係唔失禮。不過，要知道「金鑽貴人」上季係一匹累積8捷嘅三冠短途王，今季5歲應該無敵手，點知季初兩次孭135磅輸晒，然後捧走馬會短途錦標、香港短途錦標，以為回勇啦，點知今年跑兩場G1百週年紀念短途盃、女皇銀禧紀念盃都三甲不入，即使最後贏番場二級賽，可惜賽後受傷，被迫缺陣主席短途獎，同季初大家嘅預期比較，點都係失望啦。

金榜之星：如果從投注人角度，呢匹3歲蔡廐質新馬，肯定令唔少人損手爛腳。7戰4亞2季，係就係好準，但唔識贏。最恐怖係「金榜之星」試過6次捧成大熱門，最終1W都冇，捧佢W嘅朋友一蚊都收唔到，點會唔失望。依家呢隻馬田草1200、1400米，泥地1200米都近過，但布文、潘頓都贏唔到，最終能否開齋？你哋仲敢唔敢買？

惠比壽：又係蔡約翰嘅馬？咁神仙今季成績真係麻麻嘛。當然呢隻「惠比壽」又真係好慘，舊年喺皇家雅士谷賽期贏完G3漢普頓宮錦標，馬主蕭百君決定運嚟香港，一心爭今季嘅4歲馬大賽，評84分插入二班，各方都好大期望。點知呢隻馬喺去年10月尾發現右前腿肌腱受傷，然後11月就退役，真正嘅未開始已經結束，唔失望就奇啦。

■山無陵