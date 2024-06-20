羅富全今期4駒爭G3 聽吓佢點講？

周日沙田馬場將上演本季壓軸兩項三級賽，練馬師羅富全將合共派出4駒分別角逐這兩項三級賽，並表示牠們近期均曾運往從化訓練以提升表現，期待此舉將有助4駒取勝。

羅富全將派遣「健康愉快」出爭三級賽精英盃1400米，而「越駿歡欣」、「知足常樂」及「保羅承傳」則競逐三級賽精英碟1800米。

4駒剛於本週由從化返回沙田，準備在今季第82次賽事中上陣。

「知足常樂」於季初曾在二級賽入位，其後6仗均未能跑入前5名，希望在今仗能夠重拾佳績。此駒近期在從化參與一組1200米草地試閘，以第2名衝線，看來狀態不俗。

「馬兒在季初數場賽事表現良好，其後狀態稍為下滑。我讓牠休息一下，牠剛剛由從化回來，小休之後看來狀態不俗。」羅富全說：「牠在從化試閘，表現良佳。牠也曾勝出1800米賽事。」

從化馬場向來以設施優良、配套齊全及環境幽靜見稱，而羅富全一直有安排麾下賽駒在當地接受訓練，當中不少由從化回港後即能在復出首戰報捷，今季已為該廄帶來15場頭馬。

他說︰「從化馬場設施眾多，包括水療、跑步機及按摩設施等等，對馬匹大有幫助。那裏的環境也較寧靜，可讓馬匹放鬆。」

「越駿歡欣」於今年初攻下三級賽一月盃1800米，今仗將力爭季內第6捷兼第二項三級賽冠軍。

羅富全說：「『越駿歡欣』情況良好，看來狀態不俗。牠今個星期也已由從化回來。」

「保羅承傳」在港服役至今取得9場頭馬，大多以前領跑法建功，但迄今未嘗角逐三級賽。

羅富全說：「『保羅承傳』令我很驚喜。牠來港後曾進行多次試閘，馬主也觀看了牠的首次試閘，可惜牠那次毫無表現，包尾過終點。有時，牠們就是需要時間。」

「今仗看來步速不會太快，因此『保羅承傳』或可領放。我預計『禪勝輝煌』會上前，但『保羅承傳』或可帶頭競跑。」羅富全續道。

「健康愉快」是羅富全馬房另一匹久經戰陣的賽駒，迄今在港出賽32次，取得5勝，包括今季首仗攻下三級賽慶典盃1400米。

羅富全說：「馬兒狀況良好。雖然牠年紀漸長，但仍保持佳態。同場還有告東尼的『加州星球』，牠是匹實至名歸的一級賽佳駟，但勝負仍要視乎屆時情況如何。我認為1400米是『健康愉快』的首本途程，所以我們會盡力而為。」