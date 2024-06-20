【周五論戰天下】顯貴級可捧英聯邦盃

英國皇家雅士谷賽事第4日有兩項一級賽上演，分別為英聯邦盃及加冕錦標。大馬主Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum名下一對馬「顯貴級」及「構想所在」，質態兼備，英聯邦盃志在必得。

山風爽兩勝姿態勁

S4-1：高多芬旗下「山風爽」貴為「呂宋火山」的同母半妹，5月登場於新市場馬場兩戰全勝，贏馬姿態輕鬆，「呂宋火山」當年兩歲亦贏出此賽期的卓斯咸錦標，「山風爽」排中外檔亦理想，可先拔頭籌。

S4-2：賽前3匹爭勝主角「宏達驥」、「古都名河」及「滄海制霸」相繼退出，會否造就「顯貴級」封王？一如大部分伯特賽駒，上季出賽次數頻密，雖然季尾挑戰兩場一級賽落敗，但多少與場地及體力有關，今季復出加拿芬錦標輕取「反升」極具說服力，去年諾福錦標第3，相信亦可應付雅士谷賽道。

同屬Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum名下的「構想所在」復出在英國二千堅尼跑第6，5月再戰沙迪里錦標補中因而補充報名參賽，能擊敗「宏達驥」實力當然不簡單。

「大勇駒」情況與「顯貴級」有點相似，但同樣復出戰贏得出色，步大後上型馬再戰雅士谷同程應不會失望。「出藍之作」兩戰全勝，雖然大跳班，但出自大熱種氏「蔚藍海角」，加上范鴻禧催谷兩三歲馬功力或有驚喜，可作冷選。

S4-3：同樣是幾匹堅尼冠軍戰鬥力較勁，與聖詹姆士皇宮錦標類似。「好地利」這匹法國代表雖不是甚麼堅尼冠軍，但演出向來準繩且前快後勁，上場英國一千堅尼亦幾乎放到，今次跑轉彎路程有回氣位，只要給牠操控步速有機會捷足先登。

逸驥雅士谷啱發揮

S4-4：「逸驥」出道初期已在雅士谷馬場勝出，幾乎逢出必熱備受器重。上季4戰1冠2亞表現準繩，這匹「歲月洗禮」子嗣優勝之處在於可守在前置馬，甚至自造步速，跑順後愈走愈順且不太受場地限制。

奪目亞洲闊場更合

S4-5：出馬眾多的雌馬賽，選馬難度甚高。由莫狄訓練的「奪目亞洲」剛周一已被活侯夫人以20萬英鎊購入，稍後將轉戰澳洲，今季於愛爾蘭3戰全上名，看其翻步跑長直路闊場合腳法。

潮汐理論血統顯赫

S4-6：高仕登父子旗下「潮汐理論」出道兩戰全勝，雖然只是新馬賽而今仗大幅跳班，但值得留意是此駒血統，父系是種王「天文學家」，母系「島上嬌娥」為前澳洲頂級短途快馬，通常這類耐力加速度型血統結合，若出道初期能勝的質素必高，值得一試。

冰國拱門轉草攻堅

S4-7：「冰國拱門」今年出道3戰膠沙地全勝，新馬主Wathnan Racing睇中購入當然希望揚威大賽，今次由主帥杜俊誠出戰而抽得外檔起步，看其血統父系「萬家燈火」當年在鑽禧錦標跑第2名，草地當然可以應付。