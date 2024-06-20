【周五世界觀】奧爾巴尼錦標吼岳伯仁

皇家雅士谷大賽期嚟到第4日，打頭陣係只供兩歲雌馬參加嘅S4-1奧爾巴尼錦標，雖然只係一場三級賽，但係過往能夠響呢場1200米直路賽贏馬嘅馬女，唔少之後都可以躋身G1行列，可以講係孕育頂級雌馬嘅搖籃。

前年冠軍「凝神靜想」，同年11月威到去美國，響天下第一高手莫雅胯下，以大熱門身份捧走G1育馬者盃兩歲雌馬草地大賽；上屆盟主「開運符」，贏完奧爾巴尼錦標之後，雖然響兩場一級賽連吃兩記悶棍兼被破不敗身，但響同年9月終於成功登頂，勝出一級賽卓維利園錦標。呢兩匹G1名雌都有個共通點，就係響贏奧爾巴尼錦標之前，都係先取奈斯馬場上演嘅雌馬短途錦標壯聲勢。

今屆參戰馬之中，就有岳伯仁訓練嘅「守護女仙」照辦煮碗行兩匹前輩嘅舊路，上個月中贏完奈斯馬場嘅G3雌馬短途錦標，就將矛頭直指今仗。呢匹馬女只係跑過兩次取冠亞各一，初出一役岳伯仁以為實食冇黐牙，諗都無諗過會輸，點知匹馬太過稚嫩，發揮唔到應有水準。佢話上仗表面好似贏得險，但其實係佢同莫雅故意咁做，想「守護女仙」透過實戰學識留力同追馬，所以明知慢步速早段都捉後跟馬尾。莫雅仲認為「守護女仙」只要繼續進步，一定會有份跑遲啲舉行嘅G1莫格雅育馬場錦標。