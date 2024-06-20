周五加冕錦標 歌劇女聲高卡士

皇家雅士谷賽期第4天（6月21日星期五）舉行的加冕錦標（1594米一級賽）供3歲雌馬參加，向來吸引在英國、愛爾蘭及法國一千堅尼取得佳績的菁英參與競逐，而今年此賽一如以往猛將如雲，精彩可期。

本年在新市場舉行的英國一千堅尼1600米一級賽中，賽駒末段鬥得激烈，結果「女君」以29倍冷門身分在最後一步摘桂，而首5名馬匹之間相距僅1個馬位。1星期後，法國一千堅尼1600米一級賽在巴黎隆尚上演，末段戰情同樣精彩刺激。「濃情意」在對手之間穿插而上，以短距離之先取勝，爆出32倍冷門。

「女君」與「濃情意」今仗將分別繼續由蘇兆輝及紀仁安主轡，與多匹頂級雌馬同場較勁，包括在英國一千堅尼僅以短距離之差落敗的「開運符」（馬昆）及「好地利」（莫艾誠）。

「女君」的練馬師韋利安剛於週二憑「卓倫谷」強勢攻下女皇安妮錦標1600米，成功在今年的皇家雅士谷賽期捧走一級賽錦標冠軍。他談及「女君」時說︰「馬兒晨操時表現往往不算突出，但牠在揚威英國一千堅尼後一直保持佳態。」

蘇兆輝也表示︰「『女君』在新市場一役曾失去平衡，可見馬兒的經驗不足，但最終牠成功展現頑強鬥心得勝。牠通常會留前鬥後，而且容易策騎，這有助牠在雅士谷爭勝，而步速快也會對牠有利。」

「下凡仙姬」上月在卻拉攻下愛爾蘭一千堅尼1600米一級賽，今仗因傷缺陣，但該賽季軍「歌劇女聲」則會加入戰團，也值得重視。此駒曾於去年10月在巴黎隆尚角逐馬素爾大賽1600米一級賽，最終拋離餘駒大勝而回，因而登上2023年歐洲最佳兩歲雌馬寶座。練馬師岳伯仁對牠評價甚高。

岳伯仁曾12次成為皇家雅士谷賽期冠軍練馬師。他表示：「我們今年較早時讓馬兒休賽，其後覺得如果要派牠在皇家雅士谷賽期上陣，便要讓牠在卻拉先跑一仗。我們原以為牠操練不足，沒想到馬兒該仗的表現會這麼出色，可見牠甚具級數。」

同日將上演另一項一級賽英聯邦盃1200米，而今屆1600米英國二千堅尼參賽馬之一的「構想所在」已補充報名參加此賽。一般而言，賽駒在競逐1600米英國經典賽後縮程角逐短途賽事，會有級數上的優勢，就如「構想所在」。

「構想所在」前仗於上月在新市場角逐1600米的英國二千堅尼，陣上沿途領放，惜最後400米被對手超越而落敗，但上仗轉戰希鐸縮程角逐1200米二級賽時大勝而回。此駒的練馬師黎偉安目前手風正順，剛於週三（6月19日）派出「知名人物」出戰溫莎堡錦標1000米表列賽，成功在皇家雅士谷賽期交出頭馬。

然而，「構想所在」今仗須面對包括「大勇駒」等多匹3歲短途菁英的挑戰。「大勇駒」去年兩度挑戰一級賽，均因陣上未能穩定走勢而落第，但上月在雅士谷角逐三級賽備戰今仗時以出色姿態勝出。此駒今仗將由高俊誠執韁，人馬合作迄今未嘗敗績。