周五英聯邦盃3歲大戰！

嚟緊周五皇家雅士谷賽期第4日賽事，重頭戲一級賽英聯邦盃1200米，此場3歲馬短途大賽今屆形勢甚緊湊，其中出自父系「夏灣拿灰」的灰馬「大勇駒」，相信是捧盃機會較為突出一駒，此馬出賽6戰得3冠1亞，今年復出跑雅士谷馬場三級賽英聯邦盃預賽錦標，早段留在極後位置，但最後300米在馬林中發力，加速力極之驚人，最終收韁輕勝而回，轉3歲進度足，今次續用高俊誠再臨雅士谷馬場，不能忽視。

最強對手應是「顯貴級」，上年最後兩仗出戰一級賽中央公園錦標及莫尼大賽均無功而還，但今年復出同樣回勇，出戰加拿芬錦標直路賽1200米表列賽，前速飛快早段帶頭領放，輕勝亞軍近3個馬位重開勝門，今次同「大勇駒」一放一追，各位啱心水不妨買條鴛鴦Q。

至於周五晚另一場一級賽加冕錦標1594米限3歲雌馬賽，出賽3戰得2勝的「女君」，上次在蘇兆輝胯下爆冷勝出英國一千堅尼，贏馬姿態不俗，只要今次場地較快，相信仍有機會連勝，由杜俊誠重掌帥印，威力亦不減，建議各位再追多一次。

周六晚乃皇家雅士谷賽期最後一天，重頭戲是女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標，「磨坊川」早前贏約克公爵錦標，進步馬演出令人期待。此外，香港馬主陳國泰名下的「湖畔鄉鎮」近5仗2冠2亞1季，抖夠復出視此戰為目標，而上年以冷門身份捧走此項錦標的「樂於助人」也值得留意。