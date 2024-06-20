周日下午受注寶塚紀念賽 捧寶徠歌劇

待周六欣賞完皇家雅士谷賽期，記得6月23日周日下午2時40分受注日本寶塚紀念賽，此場2200米一級賽乃日本春季賽事終極之戰，較特別地方是由於阪神競馬場正在翻新，今年此賽轉移至京都競馬場舉行，「寶徠歌劇」新勝G1大阪盃，捧得過！

今屆日本寶塚紀念賽有13駒角逐，睇番4歲「寶徠歌劇」此匹「龍王」子嗣，上年5月在日本打吡大賽跑獲殿軍，之後12月已於三級賽挑戰盃補中。而今年兩仗續有進步，前仗2月跑京都紀念賽二級賽，後上僅鬥輸給「草如茵」，而上仗出戰一級賽大阪盃，沿途跟在領放馬後機動位置，加速直奔到底勝出，如日方中的馬續由夾慣夾熟的橫山和生執韁，人馬歷來4次合作共取2冠1亞1殿，有力再贏。當然對手亦有不少，例如在京都紀念賽擊敗「寶徠歌劇」的「草如茵」，今回在京都競馬場競逐對其有利。

至於上年有馬紀念賽盟主「勝局在望」，雖然遠征杜拜草地大賽只得第5名，但敗後已表明視此賽為目標，隨時重現風采。尚有已連贏3仗的「跨國世遺」，上仗配莫雷拉跑目黑紀念賽追贏，今次改由連達文出戰，同樣要留意。