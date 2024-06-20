最後兩場G3 伍鵬志精英盡出！

周日沙田11場黃昏賽下午4時正開跑，將上演季內最後兩場分級賽G3，伍鵬志精英盡出，除了精英盃派「神虎龍駒」及「綠族無限」兩駒力撼「加州星球」，精英碟亦有「錶之銀河」恃新勝銳氣增程跑1800米，尚有9駒操足而臨大陣仗，「練馬師王」捧佢。

伍鵬志周日派12駒強陣出擊，決心爭奪今季練馬師冠軍寶座，當中列陣第9場精英碟的「錶之銀河」應屬全日焦點，此駒上仗初配何澤堯跑田草1600米獅子山錦標三級賽，賽前人馬試閘加強默契，結果陣上交出強橫後勁，就算近終點時稍受「禪勝輝煌」向內斜跑影響仍衝贏，今回增程初跑田草1800米應更好衝，最重要「錶之銀河」本身於今屆2000米打吡大賽獲亞，氣量已有證明，埋門拍跳亦夠積極，保持勇況可助練者再摘下三級賽獎盃。

至於第8場精英盃1400米，東廐「加州星球」級數全場最高，但「神虎龍駒」上季至今6捷俱跑田草1400米，上仗於一哩敗於「錶之銀河」得第4名，走勢仍好，今回返1400米可展現更強威力，機會秤先。至於「綠族無限」前仗雖然在1200米主席短途獎敗於「賢者無敵」及「加州星球」得季軍，但本身造全場最快末段時間，今改戰1400米也要留意。

此外，伍鵬志第3場泥地用雙龍出海戰術應有把握，「陽光寶貝」上仗初跑泥地得第6名不俗，「超旺財」曾配何澤堯贏過泥閘，初跑泥地進步可期，不妨買連贏。