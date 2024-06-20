【150萬多寶攻略】尾場四重彩信星際快車球星

最近皇家雅士谷賽期不乏爆冷賽果，若中到三重彩及四重彩都肯定大豐收，至於周日沙田黃昏賽，留意第11場四重彩及四連環合併彩池多寶有150萬元，值得花心思研究。

四重彩可用複式膽2拖4腳策略。蔡廐「星際快車」由今季2月初出至今跑過6仗，共取2亞2季，多番上名卻偏偏未贏過，以蔡約翰練馬功力及作風，必決心助此駒季尾贏番場交代。

此駒由起初1000米再增程到1200米都交出不俗追勢，但經常來遲一步，今回再度增程初跑1400米，部署具針對性，續用布文排6檔起步，守好位鬥衝隨時更強。操練亦相當積極，上周6月13日由布文親試1200米泥閘省磨，刻意搶前走得第2名，過終點餘勢出色，用王牌準備就緒，除了可博獨贏，做四重彩馬膽甚穩。

希廐「球星」則在升軌當中，前仗跑四班1400米大勝而回，姿態比起1月時贏1000米更勁，結果上仗回升三班再跑1400米，即使沿途走三疊仍追入季軍，戰鬥力出色，用王牌改配潘頓，擺明有心再搏，很大機會跑入前列。

配腳方面，丁廐「大浪圖田」、鄭廐「滿歡笑」及東廐「美麗邂逅」均新勝猶勇，尤其「美麗邂逅」就算排12檔也夠快搶前走，要吼實。東廐另一匹「同樣美麗」排4檔不俗，也要提防。