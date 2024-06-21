煞科後轉赴星洲打卡 OK哥落實出戰新加坡打吡

布文落實將會出戰下月舉行之新加坡打吡。

新加坡賽馬跑埋10月就拜拜，相信仲會有唔少海外騎師，把握最後「打卡」機會，趁住啲大賽日子申請客串，而在港策騎嘅布文亦都有份，已經答應鄉里練馬師摩西邀請，夥拍旗下「九天怒雷」(Lightning Strike)，出戰7月21日舉行之新加坡打吡大賽。

其實練馬師摩西向來都樂意搵啲同鄉高手前往星洲客串，而布文上年更加策騎佢訓練嘅「金猴」勇奪新加坡打吡，今次再度攜手，當然係食髓知味，希望今年再以「九天怒雷」創造佳績。

「九天怒雷」響下個星期(30日)，就會出戰1600米G2裁判盃，視為進軍打吡前嘅最後熱身，而摩西更加找來另一位常客史卓豐重臨客串一日，響呢場先代布文做替工。

布文又透露，響馬季煞科後，隨即便會攜同家人飛赴新加坡，於當地逗留約1星期放假散心，直至賽後就回返回澳洲休息充電，

至於史卓豐除下周日重臨外，同時獲發客串牌照，將為「金猴」出戰餘下馬季4項一級賽，包括：7月28日1200米獅城盃、8月11日1600米萊佛士盃、9月7日1800米英女皇盃，以及馬季壓軸高潮，10月5日舉行之2000米新加坡金盃。