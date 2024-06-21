算過度過 潘頓再騎係時候...

「精算」系嘅龐氏家族出名好鬥志，佢哋同神仙與潘頓向來合作愉快，呢個鐵三角組合，近季總有代表作，正如今季已經4捷嘅「精算暴雪」，不過今期潘頓重新接手嘅「精算謀略」，仲未能重現上季三捷鋒芒，跑到今季步入尾聲，都仲未有頭馬見面。

神仙今期部署「精算謀略」再跑，已經係三個星期之內嘅第3仗，當然係有心交代，其實今季上半段時間，因應馬匹性能轉變，神仙有意安排馬匹搶分進軍打吡，雖然心願達成，但表現就證明咗實力不足，最慘仲係馬匹硬拚後狀態回落，復出後表現令人失望。

踏入季尾階段，神仙安排此駒密密跑，似乎又有多少起色，上仗受惠於變化場地，殺入一席冷腳，不過睇目前腳法，千四、千六前段都唔多跟得住，今次重返2000米途程，實際過往為進軍打吡，之前兩戰同程皆跑亞軍，證明性能絕對勝任。

今次由潘頓掛帥，其實呢匹馬自從卜定「大至尊」跑打吡，早已放手帥權，自二月中至今，已經4個月未再沾手此駒，既然勇態復甦，潘頓算過度過肯再騎，相信騎練對於今場增程機會，都抱有樂觀態度，今次擺明求交代。