告東尼要贏埋兩場G3先收爐！

周日沙田黃昏賽上演今季最後兩場分級賽，分別為1400米精英盃及1800米精英碟。各路人馬均摩拳擦掌，其中今季5奪分級賽的告東尼於兩項大賽共派5駒，旗下「加州星球」及「美麗同享」分途擺下擂台，誓把握最後機會站上大賽頒獎台。

加州星球爭盃不留手

告東尼於今季拿下5場分級賽勝利，鎮倉寶「加州星球」固然是重要功臣，分別勝出G1女皇銀禧紀念盃及G2沙田錦標，3月更加揚威杜拜，捧走阿喬斯短途錦標，可惜上仗主席短途獎於變化場地敗於「賢者無敵」蹄下飲恨獲亞，3連冠功敗垂成。

原以為G1賽程完結，「加州星球」提早休戰留待新季部署，然而告東尼認為馬匹自季中狀態回升，既然愈戰愈勇，決定以精英盃作為牠今季征戰的終站，雖然比同場對手負磅重得多，惟恃其級數兼且養精蓄銳而來，可望再度染指錦標。

東廐4駒圍攻精英碟

另一場G3精英碟，東廐共有4駒列陣，包括兩匹今季分級賽得主，G2主席錦標冠軍「美麗同享」及摘下G3皇太后紀念盃之「當年情」俱一併出戰。「美麗同享」今負135磅雖遇阻力，但鬥志毋庸置疑，畢竟暑期將會步入8歲高齡，新季會否繼續維持戰力也說不定，告東尼部署今仗再拚，顯然把握勇態用盡一時。

「美麗同享」今仗改配布文，反而福將艾道拿策騎「錶之五知」。「錶之五知」剛於一級賽遮打盃跑獲亞軍，雖然屈居於歐洲頂級佳駟「桀驁之戀」蹄下，本身一再於分級賽上名證明能力不錯，卻仍欠頭馬交代。另外，東廐最低分的「桃花雲」實力看似最弱，然而季內贏過1800米路有專長，田泰安跑大賽每有神來之筆。錦標當前各為其主，且看「錶之五知」及「桃花雲」能否成為奇兵，助告東尼取得今季分級賽最後勝利。