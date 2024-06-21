磨坊川乘勇攻女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標

女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標將於周六皇家雅士谷賽期最後一天上演，不單是這個賽期的壓軸一級賽，也是賽期最高級別的1200米賽事，「磨坊川」冀乘近期勇勢，在布宜學胯下揚威此賽。

「磨坊川」去年冬季接受氣管手術，復出後兩仗表現持續有進，上仗於1200米二級賽約克公爵錦標，儘管陣上一段頗長的途程受困，但望空後加速強勁，在最後數步摘桂。練馬師卓珍妮說：「布宜學在約克一戰須收慢兩次，然後令馬兒重拾步韻。他能夠在那場高水準賽事交出如此表現，實在令人非常鼓舞。」布宜學則說︰「『磨坊川』在約克一役拚盡全力，我認為更難應付的雅士谷賽道或更適合馬兒發揮。」

「華府高地」在該仗跑至約450米處時取得領先，僅於接近終點時被超越，最終以半個馬位之差跑獲第4名，可見牠具備足夠實力在此爭勝。

騎師史賓沙本周在雅士谷勝出一場直路賽，他角逐雅士谷的直路賽時往往得心應手，他今仗為「猛霸飛駿」主轡。史賓沙於5月夥拍「猛霸飛駿」在1200米二級賽格陵蘭錦標，末段從包尾位置追前而摘冠，練馬師侯耀誠表示：「『猛霸飛駿』在該仗擊敗兩匹英國一級賽盟主，我覺得馬兒正處於巔峰狀態，相信牠會勝出一級賽。」

練馬師白祈達今仗派出可靠準繩的「湖畔鄉鎮」上陣，7歲的「湖畔鄉鎮」去年在此賽僅跑獲第7名，令外界質疑牠在軟慢地上的發揮更勝快地。雖然7歲馬在過去3年曾兩次勝出此賽，但白祈達坦言場地狀況或會對「湖畔鄉鎮」有所影響，他表示：「馬兒狀態勇銳，但我們的確希望周六前會降雨。」