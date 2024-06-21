【寶塚紀念賽】票王勝局在望決戰駿天宮

第65屆2200米一級賽寶塚紀念賽周日舉行，這項日本秋季前的壓軸大賽向來在阪神競馬場上演，今次則是18年來首度移師京都競馬場舉行。

寶塚紀念賽與有馬紀念賽一樣，由馬迷投票選出部分參賽馬，今年票王是3項一級賽盟主「勝局在望」，此駒獲得逾23.8萬票。另一方面，「駿天宮」去年攻下春季天皇賞，繼而在寶塚紀念賽跑入季席，在今次的得票排名第5。此外，得票同樣躋身十強的3匹良駒「寶徠歌劇」、「緣厚情摯」及「初日高升」也會加入戰團。

「勝局在望」曾攻下2021年朝日盃未來錦標、2022年日本打吡大賽及去年的有馬紀念賽。「駿天宮」曾勝出的一級賽則只有去年的春季天皇賞，但此駒9次在本土出爭一級賽，5次跑入三甲，迄今上陣14仗，曾由7位不同的騎師主策，今仗將回配曾勝出2021年及2023年寶塚紀念賽的李慕華上陣。「駿天宮」與李慕華過往人馬合作上陣4次均成功奏凱。

「勝局在望」與「駿天宮」本年均未曾在日本上陣，兩駒皆在今仗作遠征杜拜後的復出戰。「勝局在望」在1800米一級賽杜拜草地大賽以第5名衝線，「駿天宮」則在2410米一級賽杜拜司馬經典賽取得第4名，牠們能否克服休戰近3個月的影響，將成為勝負關鍵。

「利森名園」及「寶徠歌劇」被視為「勝局在望」及「駿天宮」最大威脅，而「響號」、「醒赤驥」及「跨國世遺」也有不俗爭勝機會。「利森名園」去年出爭香港盃取得第8名，其後今年迄今僅曾上陣一次，於2000米一級賽大阪盃跑獲亞軍，此駒專跑1800米至2200米途程，至今出賽12次，只有兩仗三甲不入。

「寶徠歌劇」服役至今出賽8次，在1800米至2200米途賽取得5冠1亞，此駒2月競逐2200米二級賽京都紀念賽得亞軍，上仗於大阪盃順利掄元。

預測京都地區由周五起每天均會有雨，天氣因素或成為今年寶塚紀念賽的決勝關鍵。「草如茵」、「寶徠歌劇」及「緣厚情摯」均曾在軟地上交出好成績，而「勝局在望」則曾於2022年在巴黎隆尚的軟地上出戰尼爾錦標跑獲第4名。