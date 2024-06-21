加州星球下年再戰杜拜

「加州星球」周日競逐1400米三級賽精英盃，告東尼盼望這匹鎮倉寶屆時遇上乾快場地，成功奪標。

「加州星球」本季從一哩途程回師短途賽後表現脫胎換骨，先揚威1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，20天後再在杜拜攻下1200米一級賽阿喬斯短途錦標。

告東尼說：「馬兒的操練表現相當好，一切按部署準備。我只希望天氣繼續良好，星期日天晴。我覺得牠今仗負頂磅需要好地配合，而我非常滿意牠的狀態。」

告東尼正考慮讓「加州星球」來季再戰杜拜，並明言會繼續集中出戰短途賽，他說：「下一季我會安排牠多跑短途，少跑一哩。牠是匹1200至1400米賽駒，有機會再次遠征，可能是杜拜。」

此外，「威力奔騰」季內上陣11次，7次跑入三甲，今仗將由巴度執韁。巴度說：「以『加州星球』的跑法，我相信『威力奔騰』能順利取位，而1400米大概是牠的途程上限，所以讓馬兒居於內疊留力再伺機而動是較好的做法。我認為馬兒已更成熟，隨着不斷累積出賽經驗，要應付此程應不成問題。令人鼓舞的是今仗形勢對我們頗有利，因為預料步速適中，而且馬兒抽得2檔起步。」

艾道拿將與「錶之五知」再度聯手，出爭1800米三級賽精英碟，與廄侶「當年情」再次較量。告東尼說：「對兩駒來說，今仗的途程太短，但適合的賽事不多，我唯有這樣安排。牠們都是一哩半賽駒，需要跑更長途程。」