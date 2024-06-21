【論戰天下】猛霸飛駿上次塞車照贏呀！

來到今個皇室賽期壓軸戰，重頭戲女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標參賽馬實力平均，「猛霸飛駿」剛於格陵蘭錦標贏得精彩，雅士谷闊場更合其展示旋風式後勁。

繁華年月賽績高水

S5-1：高多芬馬房「繁華年月」5月於雅勿夫馬場跑1203米，以輕鬆姿態大熱取勝，蹄下敗將第3名「初生之駒」日前在高雲地利錦標居中而返表現不差，「范高爾」子嗣增程跑1400米只會更合，有力再贏。

炎漠大俠級數秤先

S5-2：「炎漠大俠」今年初閹後復出已兩戰，繼去年倫敦金盃後，上場再於紐百利馬場阿斯頓園錦標熱倒，今次回到福地雅士谷，去年此賽期便勝出英皇佐治五世錦標，其後更在聖烈治錦標上名，級數在此組亦上風，交回水準坐位望贏。

古湖啱跑雅士谷

S5-3：4日前英皇查理斯三世錦標由一匹澳洲二線馬「飛雀」勝出，可見今年英國短途馬壇水準極低。「猛霸飛駿」去年在皇席錦標跑第8名，今年轉投侯耀誠馬房後，剛於格陵蘭錦標直路遲遲未能望空，但一望空即爆上擊敗「一區霸主」贏得服役第6W，續配史賓沙在此組夠殺。「古湖」這匹前阿加汗賽駒易主閹後轉交屈亞騏訓練，今季復出兩戰全勝，本身具1400米氣量，縮程在雅士谷馬場1200米應合腳法。「瞳法師」轉投范朗善陣營，剛戰閹後復出即勝出維多利亞盃，正如前文所言今屆水準平凡，換上莫雅鬥後勁亦有勝望。「磨坊川」上場約克公爵錦標贏來有點運氣，但本身4歲持續進步，再戰一級賽或可撼低一眾過氣對手。

悍蹄降班志在攞威

S5-4：「悍蹄」今季復出即勝卡拉芬錦標，之後兩場英國及愛爾蘭二千堅尼上名，上次亦只敗於廐侶「緋色威獅」，後駒再出勇奪聖詹姆士皇宮錦標，而「悍蹄」又被卡塔爾Wathnan Racing睇中，降班跑三級賽澤西錦標，志在攞威。

深夜戰馬正處勇境

S5-5：「深夜戰馬」去年曾在雅士谷馬場兩捷，包括識價盃短途賽。易主Wathnan Racing陣營後交由苗傲賢馬房訓練，年初先在多哈上陣，熱夠身上場於法國聖格盧馬場草地1200米重開勝門，4歲馬處勇境且路程有根據，可秤先。

球王出手增程更合

S5-6：「球王出手」去年兩歲暑期登場，年尾在新市場打開勝門。今季復出即在沙丘園馬場再次一放到底，今增程上陣對這匹「邱吉爾」子嗣來說看來更合，只要早段給牠操控步速，對手要追牠並不容易。

天初亮用布宜學硬淨

S5-7：「天初亮」去年在此賽配莫雅結果大熱取勝，返回愛爾蘭曾在兩場少馬的愛爾蘭聖烈治預賽及大賽上名，但實力與頂級馬仍差一線。今季復出已有兩場熱身，如今負磅比去年勝出時只多3磅，大長途馬7歲仍在作戰高峰，用布宜學亦硬淨。