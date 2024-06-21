【世界觀】音藝慶典父子兵合奏

為人父母最開心嘅就係子女成材，練馬師劉瑾尼亦唔例外，每次見到寶貝仔兼騎師劉見龍取得突破，身為爸爸嘅仲激動過囝囝。

響今屆皇家雅士谷賽期嘅第1日，劉見龍策騎「剛強風」爆驚人冷門捧走G2高雲地利錦標，唔單止第1次響呢個大賽期贏馬，仲首度勝出英國本土分級賽，一次過解鎖兩項成就。劉見龍話佢係睇皇家雅士谷賽事大，賽前一日響溫莎馬場贏得出道第200W後，就祈禱求神繼續幫佢爭取好成績，最終可以響呢個賽期贏馬感覺真係不可思議。響場邊睇住「剛強風」率先衝線嘅劉瑾尼，就忍住眼淚接受傳媒即時訪問，話佢哋一家一直期待呢一刻來臨，當劉見龍影完頭馬相返去騎師室前，兩仔爺仲嚟個大力擁抱。劉瑾尼話響劉見龍啱啱出世就已經將佢放上BB木馬騎，從此與馬結緣開始踏上騎師之路。不過囝囝天分佢只係佔百分之一嘅力，其餘99%嚟自太太Clare，睇住囝囝響雅士谷贏馬，係佢一生最美妙嘅一日，冇嘢及得上呢一刻。

由於劉瑾尼養馬唔多，手上又冇可以跑分級賽嘅馬，故唔係好多機會參與呢類大賽日，而響賽期嘅最後一日，兩仔爺終於有機會拍住上，爸爸訓練嘅「音藝慶典」會交畀囝囝出戰屈敬咸錦標，如果呢對父子兵最終成為贏家，相信劉瑾尼一定會忍唔住響鏡頭前流下男兒淚。