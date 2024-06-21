伍鵬志逆襲 呂健威頂唔頂得住？

馬季進入倒數階段，冠軍練馬師之爭居然出現戲劇性逆轉，一直領先的伍鵬志在上周六被起孖的呂健威所超越，在最後的7個賽馬日，兩位從未染指冠軍寶座的練者勢必出盡法寶。今戰兩廐皆精銳盡出，呂健威派9駒嚴陣以待，而伍鵬志更派遣12駒大舉反擊，看來又有一番龍爭虎鬥。

季尾階段冠軍追逐戰，呂健威暫以1W反先，自然期望進一步擴闊優勢直領到底，畢竟本身亞、季軍上名次數仍不及伍鵬志，一旦頭馬被追平，往後處於膠着狀態，形勢完全被動，面對伍鵬志今次12路大軍逆襲反擊，威哥布防亦是全攻型格局。

陽明天空季尾賺體力

第9場三級賽精英盃，呂健威派出「禪勝輝煌」，與伍廐旗下「錶之銀河」再度正面交鋒，今仗重召兩騎全勝的班德禮，力圖雪恥。此外，威哥尚有兩駒密謀補中交代，第5場「遙遙領先」出賽兩次跑1200米皆後上得亞，前中段略嫌跟得吃力，練者安排布文回防兼改攻1400米，絕難小覷。第7場「陽明天空」限於體質單薄，出戰密度不高，變相季尾體力比較充沛，上場已心存大欲，可惜屈居亞軍，恃勇轉戰2000米，爭勝機會樂觀。

另一邊廂，伍鵬志今次共派12駒進擊，不過與呂廐對戰場合，卻難言穩勝把握，強如「錶之銀河」面對「禪勝輝煌」之餘，亦不乏強手圍攻，反觀兩場在沒有呂廐馬列陣場合，即第2場及第4場，伍鵬志戰駒牌面突出。

第2場三班1650米泥地的「好好心得」，分屬伍廐少數季尾狀態全面復甦戰駒；尚有第4場「活力多多」今季展現鐵馬本色，再交由為此駒包辦3W的田泰安，馬夾人緣，勢成伍廐另一搶分籌碼。