【分秒在握】下一位爆發騎師信邊個？

現時是「後潘頓時代」，只要騎者一旦掛靴，騎師陣營必然七國咁亂，田泰安大開大合的騎功，在陣上火併時的確相當受用，但整體而言，他絕非冠軍之材。布文年紀大之外，最要命的始終是體重問題，現時最低負磅係125至126磅，稍為輕磅一點的坐騎已相當「忟水」。華將之中最有資格的當然係何澤堯，多年來與不同練者建立了良好關係，加上呂健威及方嘉柏大力支持，都係騎者有力的籌碼。而下一位爆發的騎師，筆者卻看好梁家俊，這位華將好手從騎以來都係步步艱辛，跟住蘇保羅學藝，能夠提供的頭馬固然有限，而騎技上的指導，或者亦未必太深入，因此在支持及騎技上，梁家俊都要比別人付出更多。

或許從騎以來，梁家俊最錯的決定，係當年揀選了「平湖之星」而放棄了「美麗傳承」的帥權，而後者一落入潘頓手兼贏埋，已是恨錯難返。看梁家俊今季漸得羅富全信任，而羅廐換血情況又已經七七八八，相信下季羅富全不難重新成為「六爺」，而梁家俊只要有機會再遇一匹良駒，相信他必能交出好水準，要揀一位即將爆發的騎師，我信係梁家俊。

春風萬里一再追近

不過今次賽事，筆者就看好另一華將何澤堯多一點，尤其第4場的「春風萬里」，陣上已一再追近，鞍上人近期騎後上馬已完全回復水準，今次要吼實。

■長風