在港10,000次上陣 潘頓球星射多粒！

究竟喺香港上陣10,000次係一個咩概念呢？原來香港歷來只係得13屆冠軍騎師韋達嘅累積上陣次數多過10,000次，合共12,269次，而佢在港第10,000匹坐騎「三和福將」喺2014年6月18日上陣，結果順利建功，成為一時佳話。

估唔到相隔10年，將會多一位騎師有機會迎接佢在港第10,000場賽事，主角自然係潘頓！呢位由2007年9月開始來港策騎嘅冠軍騎師，至今已累積出賽9,994次，只差6場就夠10,000大關，咁啱佢今日就騎6駒上陣，尾場三班田草1400米嘅「球星」就係佢在港第10,000匹坐騎，究竟佢可唔可以好似韋達咁，用頭馬嚟慶祝自己第10,000次出賽呢？

現年3歲嘅希廐「球星」都算係今季其中一匹演出最穩定嘅3歲自購新馬，暫時11次出賽得2冠2亞5季，只得兩次甩三甲，前仗喺四班初跑1400米大炒對手3個幾馬位後，剛戰升班亦得季軍，證明評分未算太吃虧，今次鞍上人由梁家俊變成潘頓，即使潘頓騎過此駒一次不入三甲，但嗰次係跑無根據嘅谷草1200米，今次回師沙田，對手唔算太多，應該有權為潘頓取得1場極有意義嘅勝仗！