【分分制勝】A欄1200排10檔 再遇致「勝」時機

韋達今季處理來投馬，相當急進，「揚威四方」、「撼天鐵翼」、「紅逸舍」及「喜愛善」轉倉首戰俱獲亞軍，只得由葉廐轉來的「喜中喜」敗北，惟後駒最近試閘繼續交出好走勢，在新環境養得不錯。事實上，以往由葉廐轉投韋廐的「富祿」及「都靈紅星」俱能一出即勝，戰力顯著提升，今期「超霸勝」情況類同，當然值得關注。

第10場三班1200米草地，「超霸勝」上季曾於同班同程打開勝門，翌仗升班轉戰泥地，也獲亞軍，連同今季初在82分入圍，反覆證明本身能力必值二班尾水平。可是上手馬房部署比較奇怪，明明在田草及泥地1200米取得佳績，卻多次轉攻盲門跑馬地賽事，求敗求減分目的達到，但馬主最終選擇他投。

「超霸勝」4月23日加盟韋廐，翌日出圈踱步，兩星期後更開始快跳，適應頗為理想。之後交予艾兆禮兩度試閘，首課泥閘走勢平平，但第2課轉到草閘考驗，即以輕鬆姿態後上掄元，所造時間58秒23，乃當日5組同程試閘中最快。到6月10日，練馬師韋達親自落草地快跳，全程移後重心，馬兒仍奮力爭先，走勢勇猛，確認已操夠水準。「超霸勝」在港唯一勝仗，於田A同程取得，剛巧排10檔起步，與今次形勢一樣，而艾兆禮也曾策牠上名，人馬默契不成疑問。

■明治朗