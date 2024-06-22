【練馬師王】如果追5W 仲有冇機會衝冠？

目前練馬師榜形勢，呂健威以63W領先，伍鵬志62W居次，告東尼與姚本輝各獲53W，緊隨3、4位。東、姚兩廐雖然落後榜首10W之多，但數字上仍不能排除奪冠可能，今戰同樣屯駐重兵，連場數胡不奇。當中告東尼馬房派遣13駒列陣，乃各廐之冠，開倉至今，練者曾於2016年5月22日以「幸福指數」、「愛美麗」、「福勵」、「將男」及「劍無名」豪奪5W，乃個人最佳成績，今次再次強陣壓境，能否重溫美夢，再劍指冠軍練馬師寶座？

今期打頭陣是「讓愛高飛」，雖然已有兩季未贏馬，但最近亦頻頻殺入位置，反映7歲馬戰鬥能力不減。值得留意是今次備戰空前積極，月初試完泥地大閘，之後再跟「加州星球」及「桃花雲」私下彈閘，狀態明顯谷勇，有望先聲奪人。因頭場已叫胡，故投注告東尼的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。

第9場G3精英碟，告東尼四路興兵，當中「錶之五知」今季未贏馬交代，鬥志較3匹廐侶更鮮明，上場於遮打盃闖入亞軍，是在港服役以來最高的成就，艾道拿繼續上馬，一定鍊贏為止。

第10場「競駿先鋒」上場在港一出即勝，連同新加坡勝仗，至今兩戰均未逢敵手，3歲馬潛力深不可測。剛戰田草1200米以1分8秒57掄元，已屬今場同程最快時間，只要保持水準，足以在此橫掃。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 2.5倍

2.告東尼 2.6倍

3.呂健威 7.5倍

4.方嘉柏 12倍

5.羅富全 18倍

6.姚本輝 28倍

7.蔡約翰 28倍

8.賀 賢 85倍

9.鄭俊偉 75倍

10.黎昭昇 100倍

11.韋 達 100倍

12.容天鵬 100倍

13.大衛希斯 100倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/沈集成/巫偉傑/丁冠豪/蘇偉賢/文家良/徐雨石) 45倍