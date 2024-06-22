【張基焦點】英駿飛駒1800發圍

韋達最近與蔡明紹合作擦出火花，今日此對騎練則有「英駿飛駒」攜手出擊，人馬算合拍，有權收復前失。另外，「超旺財」來港前於膠沙地跑得好，在港試泥閘亦有走勢，轉場變身不奇。「元朗精英」上仗初出立即有走勢，今次得內檔之助，已具爭勝條件。「旗幟鬥士」今場形勢好，配合黃智弘減磅優勢，不能忽視。

第4場四班1800米草地，「英駿飛駒」擅跑乾快場地，反而谷草及淋地則未能交出應有水準，剛戰賽績可抹去，即使過往集中跑一哩途程，但1800米亦有根據，蔡明紹曾策騎此駒輸頭位不敵「唯美主義」，人馬亦合拍，畢竟同場對手似是而非，此駒抽2檔好位，值得重視。

第3場四班1650米泥地，「超旺財」屬愛爾蘭自購馬，來港後表現平平，但此駒於愛爾蘭兩次跑膠沙地都有好成績，證明泥優於草，以往於鄧多克馬場膠沙地跑近之輩，大多可應付香港的泥地，只是來港後卻專攻草地，上仗賽前曾贏泥閘，走勢相當吸引，今次終於肯轉場出擊，始終由三班落到四班，配合轉場兼更換配備，檔位亦不差，提防突擊。

第1場四班1200米草地，「元朗精英」馬房作風較保守，但上仗初出起步不算快，轉彎論盡兼入直路仍兩頭片，只輸兩馬位得第6名，而此駒之前試閘若能貼欄，走規穩定兼跑贏「舉步生風」，證明有質素，今次抽1檔可以貼欄走，形勢有利，要吼。

第7場三班2000米草地，「旗幟鬥士」狀態及演出都穩定，剛戰抽外檔中段望空留唔住上前，並非最佳跑法也輸不遠，今場勝在有步速，用回留前鬥後策略，抽8檔較容易搵到遮擋，機會自然樂觀。