【進階選項】祝願遇弱組夠殺

剛剛欣賞完一連5晚英國皇家雅士谷賽期，被譽為短途馬王國的澳洲果然不負眾望，在首日只派出1匹二級實力的「飛雀」已攻下英皇查理斯三世錦標，難怪早年出到馬王「綠化帶」贏得如此輕鬆。

「飛雀」亦為同父馬「雅騰雲」圓夢，後駒征英兩年只入位未勝，不過如今已轉當種馬。講起這個父系「飛速雅迪」，入口本港子嗣數目又不算多，照計都是早熟短途血統，可能未有成績馬主們都抱觀望態度，今次頭場「祝願」有望為此系馬加分。雖然是體重不足一千磅的細粒仔，但身材均稱有肉，試跑密密腳有爆炸力。上場初出直路賽早段落腳唔快，末段落鞭閃出閃入仍撲上追回第5，末段22.14當然屬全場最快末段。今次加程200米跑轉彎，其實上場賽前試泥閘、谷閘轉彎完全無問題，弱組場合夠殺。

精英雄心泥地合跑

第2場「精英雄心」初跑泥地，本身抵港後已多次試泥閘有悅目走勢，加上父系Into Mischief亦是美國出色泥地血統，同父「活力多多」亦可應付。上次落四班負重磅大外檔亦有介紹，原以為臨場有13倍，可以出擊成功，結果被一匹不知名的「光明傳承」篤爆，後駒再出打回原狀，「精英雄心」輸得冤枉。今次電腦繼續唔幫手，9匹馬又抽最外檔，但「精英雄心」泥地性能可能極出色，班德禮外遊歎完美食，回防仍要造磅再騎，鬥志可嘉。