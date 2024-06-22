【三重彩地帶】7歲依然有「心」有力

第1場四班1200米草地，14匹參戰馬未贏過四班同程之餘，上場亦悉數三甲不入，弱組亂局宜用複式策略。

「元朗精英」初出同程直路早段左搖右擺，跑順後逐步加速追近，表現合格，年稚馬今場有1檔應該幫到手。「銘記知友」兩戰谷草循序漸進，同父馬田草績勝谷，熱夠身轉場而布文兩敗後仍效力，信多一次。「皇仁歡星」上場同程13檔，雖起步迅速但未能切入，外疊蝕位仍拒絕大敗，今次檔位移入可望提升表現。「祝願」不足千磅非短途材，惟初出直路賽仍造最快末段，增程更合發揮。「特別美麗」季內連番在三班強組跑近，落班佔優勢。

第2場三班1650米泥地，「好好心得」季初征韓敗後返港，經大半季調整後，上場終再次殺入三甲，7歲老黃忠難得回勇可拚則拚，伍鵬志傾力爭冠，戰意高昂。

「勝意龍」同程最叻跑第3不算出色，惟今場快馬欠奉，估計步速偏慢，可望將短途後勁發揮出來。「精彩動力」跟黃智弘特別合拍，2檔也易於發揮。「精英雄心」以往3勝泥閘，適應場地的話，憑輕磅可言惡。今場評分上限85分，「柏林探戈」新勝加分不加磅，相當着數。■海東