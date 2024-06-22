【J臣研究所】特別美麗心急交代

經過一個星期三小休，迎嚟季內最後衝刺；同舊年一樣，收到馬會通知，將今年全部落選嘅後備籤有條件地變成正籤，但當中又有啲故弄玄虛，首先PP方面，2024年度嘅50支後備籤轉正，7月後可開始入口馬匹，而PPG就得意啲，首先2024年中正籤嘅馬主，首100隻可即時提早返馬，而所有後備中籤者，如有馬已準備好，亦可即時將後備籤變成正籤運馬回港，呢個講法即係等於叫嗰啲後備籤中獎者去搶呢100個名額，等佢地有一種「蘇州過後冇艇搭」嘅感覺而即時買馬，呢條橋真係絕。

黃昏馬非常之有季尾feel，多隻質新又未做好工夫嘅馬出嚟熱身，頭場3隻初出馬連4隻只跑過一次嘅馬，左睇右睇都冇隻準備好，咁嘅情況揀馬梗要隻三班落四班嘅「特別美麗」先，來港兩季未贏，一定心急交代，計數季內三班1400米僅負「巴閉仔」而跑贏「一定美麗」，跑出同樣水準今場一定橫掃。配腳上搵啲識贏嘅馬，「讓愛高飛」四班亦超，「醒目勇駒」1200米首本。

第10場形勢都算清晰，「競駿先鋒」上仗初出田草輕勝，睇其來港前在星洲一戰大勝5個多身位，似乎嚟到香港仲有進步。「占士德」上場攞位上欠誠意，睇多一鋪。「超霸勝」大閘好勁，減夠分三班郁手。「鑽石星空」三班要睇進度，但季尾同場對手唔多又未必唔得，馬房有鬥志實砌。