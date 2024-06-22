【耀眼精選】小飛俠長好過短

來到馬季倒數階段，唔少馬房都有收爐嘅迹象，留番下季再搏過，近期戰意較為鮮明嘅，離唔開全力衝冠嘅呂健威同伍鵬志，至於上屆又再做冠軍嘅蔡約翰，自舊年11月19日食出大四喜後，已經好耐未試過連珠炮發，每次贏馬都只係一場起、兩場止，單日連贏幾W嘅鏡頭已經無見好耐。今期黃昏賽，蔡約翰呢個名牌馬房安排8駒上陣，其中「大利好運」、「精算謀略」同「星際快車」上場都跑第3名，都係正路牌面馬，呢3匹4歲馬最終脫穎而出成為贏家，絕對唔意外。

除咗呢幾匹有績可尋嘅上風馬外，筆者對蔡廐第4場嘅「小飛俠」最感興趣。呢匹今季3歲PPG，落地4戰最叻只跑第7名，表面仲未成氣候。不過上仗總場次701場跑田草1600米，臨場步速超快，三甲馬早段走位都係10名過外，「小飛俠」跟前略不利下，跟幾匹前領馬拍住過終點，而際遇同「小飛俠」差唔多，早「小飛俠」個多馬位過終點嘅「大千眼界」，及在「小飛俠」四分一馬位後跑第8名嘅「北海盜」，再出響谷草一哩雙雙補中，賽績無花假。而且「小飛俠」出自長好過短嘅「小法寶」，全兄長跑過10次最叻響2000同2100米得第2，長力有根據，今增程跑1800米，更合血統性能。