埋嚟睇！應家柏兩場三級賽都有心水！

今日舉行本馬季最後兩項分級賽，第8場1400米三級賽精英盃，馬會CEO應家柏先生預期步速正常。今仗負頂磅的「加州星球」須讓磅予所有對手，但有望多取一場勝仗，此駒季內較早時曾在平磅角逐下勝出女皇銀禧紀念盃，其後遠征杜拜摘下阿喬斯短途錦標。「加州星球」返港後角逐主席短途獎仍交出上佳表現而獲亞軍，該役軟慢場地對牠的表現也有一定影響。今仗「加州星球」早段可望跑得相對輕鬆，如果場地保持乾爽，具上佳贏位機會。

「綠族無限」上仗沙田銀瓶後上得第4名，今次增程角逐1400米理應更合發揮，亦具位望。「神虎龍駒」曾6捷同程，上仗在三級賽獅子山錦標跑獲殿軍，今仗回師最擅長途程，三甲機會甚為樂觀。「威力奔騰」只曾角逐1400米賽事一次而三甲不入，但狀態正處巔峰，今次只須負輕磅上陣，亦可爭入一席。

第9場1800米三級賽精英碟，預期具一定步速。「錶之銀河」繼續進步，上仗角逐三級賽獅子山錦標，末段沿欄後上走勢強勁，打開分級賽勝門，此駒曾在打吡跑獲亞軍，今次由1600米增程至1800米當可應付，今仗再與「禪勝輝煌」及「美麗同享」同場，但贏馬加分後，負磅形勢或不如上仗般有利，但仍具爭勝及三甲機會。

「禪勝輝煌」上仗沿途製造步速，可惜終點線上被「錶之銀河」追及，殊不夠運，此駒今年唯一在1800米途程上陣，即在香港經典盃跑入亞席，是此賽中另一匹具贏位機會的參賽馬。「錶之五知」縮回1800米上陣，剛戰在遮打盃不敵世界級中長途佳駟「桀驁之戀」，若今仗步速偏快，當有位置機會。「美麗同享」雖然須讓磅予同場對手，但在布文胯下亦具位望。「越駿歡欣」本月初試閘時狀態不俗，今賽形勢對牠甚為有利，在此亦可入圍。