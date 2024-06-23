【戰況R9】錶之銀河末段21秒69喪衝 伍鵬志中三元

伍鵬志今日瘋狂回血！先後憑「綠族光芒」及「綠族無限」起孖兼捧盃，第9場再憑何澤堯策騎嘅「錶之銀河」捧走精英碟，馬季最後兩場分級賽畀佢贏晒，大演帽子戲法，暫時領先呂健威2W。而「錶之銀河」今仗真係好勁揪，沿途取包尾位置，直路飛出外疊，以21秒69統治級後勁追晒成條直路。

賽後，何澤堯大讚「錶之銀河」係明日之星，潛力無限，隻馬早段仲有啲搶口，之後可以放鬆到，拉士追勁好強，係好有能力嘅馬。而伍鵬志話今場早段步速慢，「錶之銀河」頭段有啲鬥口，但已經冇以前咁搶口，何澤堯幫隻馬放鬆到，雖然轉彎略嫌掟得出少少，但末段都交出快時間贏馬，表現令人滿意。

伍鵬志又表示，「錶之銀河」由短途去到依家喺中長距離都交到好成績，但未完全成熟，十分期待下季再成熟啲，隻馬情緒會再穩定啲嘅表現。「錶之銀河」完賽後將會抖暑，期間會保持隻馬開心啲，下季會因應試閘表現再決定跑咩路程。至於下季騎師人選，伍鵬志屬意由何澤堯一手一腳主理，因為每次跑G1要邀請海外騎師來港比較複雜。

今場跑第2名為布文「美麗同享」，巴度「越駿歡欣」跑第3，第4名為班德禮大熱門「禪勝輝煌」。

第9場賽果：2-1-3-8

二重彩賽果：2-1(最後賠率35)