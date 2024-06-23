【賽後報告】巴度離港冇通知？今日遲埋到兩單罰7千

今日賽後報告撮要：

第1場：「特別美麗」大部分途程走外疊，沒有遮擋。被查詢時，潘頓表示，由於是賽步速看來不會快，是日他獲指示在情況許可下可選擇讓坐騎居前競跑。練馬師羅富全確認所發出的策騎指示，以及發出有關指示的原因。他又說，今仗的策騎指示與他在近仗發出的指示一致。

第3場：被查詢有關他自1000米處起的騎法，以及他將坐騎移至「陽光寶貝」外側的原因時，布文表示，坐騎於早段跟隨「陽光寶貝」，其後他擔心該駒未能給予坐騎自800米處起推進上前的機會。他說，他觀察到「競駿光輝」於跑離1000米處時推進至坐騎外側，遂選擇將坐騎向外移出至「陽光寶貝」外側，因為他擔心坐騎或會在「競駿光輝」保持在「陽光寶貝」外側之際在「陽光寶貝」之後受困。他又說，「競駿光輝」因坐騎向外移出而須持續上前，並佔取領放馬外側的位置。布文表示，儘管這導致坐騎自750米處起在沒有遮擋下走外疊，但因為坐騎不是一匹能夠迅速加速上前的賽駒，他認為這是他在賽事該階段所能作的最佳選擇。小組認為布文在此情況下採取的策略屬合理。

第4場：「嘉寶神駒」氣管內有很多血。「活力多多」開閘時一對後腳踢高，因而失地。賽後，田泰安報告，坐騎在直路上對催策毫無反應，表現令人失望，而他未能就坐騎的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第5場：接近1100米處時起初「好運寶馬」居「大利好運」外側，其後向內移入，在「大利好運」移入內欄之際推進至該駒內側。「好運寶馬」因而勒避「大利好運」及急促向內移入，擠壓「無極勇將」。小組認為「大利好運」的騎師艾道拿在此宗事件發生期間已小心策騎，因此不採取任何行動。

第6場：賽後，艾兆禮報告，儘管他屬意讓坐騎領放，但「新力好」能夠佔取領先馬匹之後有遮擋的前列位置。他又說，坐騎在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。練馬師蘇偉賢表示，他認為此駒或未能適應「好至快地」的場地狀況，但考慮到此駒是日的表現，他將讓此駒休賽。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「新力好」今仗的表現令人失望。

第9場：「觔斗雲」自550米處起被「錶之銀河」帶出較外疊，其後於直路上對催策毫無反應，表現令人失望。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒右前腿有一個小傷口。賽後，蔡明紹報告，「當年情」在較乾快的場地上表現最佳。

第10場：賽後，鍾易禮表示，「競駿先鋒」因出閘笨拙而不利發揮，而他須於早段催策坐騎以領放。他又說，坐騎在領放下受「占士德」追迫時也不利發揮，在直路上對催策毫無反應，但他仍認為坐騎的表現令人失望。練馬師告東尼表示，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但場地略受是日較早前的天雨影響，不利此駒發揮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「競駿先鋒」上仗勝出，小組認為此駒今仗的表現令人失望。

於宣佈出賽時，「超霸勝」與「駿馬為伍」均申報騎師為艾兆禮。小組確定艾兆禮已落實策騎「超霸勝」。因此，小組批准「駿馬為伍」改由布文策騎。練馬師文家良因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。小組其後批准「駿馬為伍」改由蔡明紹策騎，因為布文未能造磅。考慮了此宗事件的情況，尤其是騎師布文在開始受注前告知小組他未能造磅，小組認為適當的處罰是判布文罰款2,000元。抵達起步點後，獸醫應潘頓的要求替「絲路之光」進行檢查。潘頓覺得坐騎有不妥，小組著令此駒退出此賽。

第11場：希威森（「富國兄弟」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於跑離400米處時將坐騎移至「星際快車」外側，導致坐騎與「高進明駒」互相觸碰，並將該駒帶向外跑壓向「壯志凌雲」，「壯志凌雲」被帶出較外疊，導致「旌鷹」勒避「壯志凌雲」的後蹄。小組判罰希威森於7月10日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定希威森的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

「壯志凌雲」氣管內有很多血。賽後，何澤堯報告，儘管「喜旺駒」於接近250米處時頗為難以望空，但於最後200米對催策毫無反應，表現令人失望。賽後，蔡明紹報告，儘管跑道的場地掛牌仍為「好地」，但是晚的場地略受是日較早前的天雨影響，不合「美麗邂逅」發揮。

一般事項：

巴度因逾時抵達馬場，被罰款2,000元。巴度因違反董事局指示第25條規定，在未有請假及獲得董事批准下離港，被罰款5,000元。

第1場賽後，草地跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第1場的場地為「好至快地」。第9場賽後，草地跑道場地掛牌由「好至快地」改為「好地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第9場的場地為「好地」。

退出

第10場

「絲路之光」於閘前被小組著令退出。

罰款

第10場

艾兆禮（「超霸勝」）因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。

練馬師文家良（「駿馬為伍」）因宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。

布文（「駿馬為伍」）因未能造磅，被罰款2,000元。