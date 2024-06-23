【2場領先威哥】伍鵬志：綠族無限或赴日跑短途馬錦標

練馬師伍鵬志今日在其爭取染指23/24年度馬季冠軍練馬師寶座路上，取得重要勝仗。他在沙田馬場的黃昏馬賽事3勝頭馬，並一舉奪下本季最後兩項分級賽冠軍，令他在練馬師排行榜暫以兩場頭馬的差距，反先主要對手呂健威。

今季在港第2季從練的伍鵬志，旗下兩匹星級賽駒為牠摘下兩場重要勝仗。當中「綠族無限」先攻下三級賽精英盃1400米，其後「錶之銀河」為練者再下一城，捧走的三級賽精英碟1800米冠軍。賽後伍鵬志季內累積的頭馬總數增至65場。

本年度馬季尚餘6個賽馬日，經過今日的賽事後，伍鵬志暫時壓過他之前曾經效力、現得63場頭馬的呂健威而重奪榜首位置。另一方面，他亦已為「綠族無限」及「錶之銀河」兩駒初步擬定下季的主要參賽目標及大計。

今日賽事舉行前，伍鵬志以62比63的數目，1場頭馬之差落後呂健威而暫居次席，但他在第5場四班1400米先憑由艾兆禮策騎的「綠族光芒」，將頭馬數目追平。其後「綠族無限」及「錶之銀河」先後報捷，為這位年輕練馬師帶來美滿的一天，並助他重登榜首位置。

現年40歲的伍鵬志在賽後說：「我早已劍指6月上演的4項三級賽，我很高興能夠勝出其中3仗，但另一方面，未能在4場賽事取得全勝亦殊不夠運。」

「然而，有此成績我們已感到十分興奮，馬房上下早已為這幾項賽事作好準備，希望我們可以將現時的領先優勢保持至馬季煞科日。我謹祝我倆（伍鵬志本人及呂健威）好運，希望大家都可繼續增添頭馬進賬，好好享受馬季餘下的時間。」

在精英盃一賽中，田泰安策騎「綠族無限」顯得甚具耐性，騎者早段將馬兒留居包尾位置，入直路後此駒沿馬群中間加速並展開衝刺，過終點前終趕過曾3奪一級賽冠軍的「加州星球」率先衝線，而「威力奔騰」則落後「加州星球」1個馬位跑獲季軍。此賽舉行前曾一度下起大雨，「綠族無限」在臨場場地稍受天雨影響情況下，締造1分21.77秒的頭馬時間。

伍鵬志賽後表示他希望「綠族無限」下季可以再進一步，躍登本地頂級菁英賽駒之列。

他說：「希望牠未來一年可以繼續進步，成為一匹在1200米或1400米表現出眾的短途佳駟。此駒的馬主十分希望擁有一匹可以遠征及衝出香港的良駒，或許牠就是那一駒。」

「我們或會考慮安排牠前往日本角逐短途馬錦標1200米一級賽，且看牠夏季時狀態如何。若果沒有太多賽事選擇的話，我們或會安排牠到日本一試。相反地若有適合牠的賽事，我們則會讓牠留在香港出賽。」

田泰安則指今季由第三班賽事起步的「綠族無限」，今賽早段受到賽前的降雨影響，一直被他駒踢起的泥頭打中，跑來一度顯得難以適應。

他說：「由於賽前下過雨，令跑道表面變得有點鬆散，因此牠沿途一直受到踢起的泥頭所影響，我不認為牠（『綠族無限』）跑得高興，這令我有點憂慮，但當我們跑至轉彎途程，牠看來已跑得較為舒適順暢，其後馬群亦逐漸散開，讓牠有更多空間發揮及推進。」

「其時我只須選擇如何取位並催策牠上前，我當然希望賽事步速可以更快一點，但我深知此駒擁有上佳加速力，而牠今仗只負如此輕磅，我知道牠定必可以完成任務。事實馬兒在末段亦展現凌厲衝刺，直奔終點。」