【賽馬以外】呢位本地薑今季進步大！

尋日黃昏賽啲本地薑表現都唔錯，周俊樂連中三元，以其他騎師身份做騎師王，固然有驚喜，即使一直好支持佢嘅容天鵬，下季仲有無牌仍屬未知之數，但以呢位後生仔嘅身手，應該唔難再搵支持嘅。至於華將一哥何澤堯亦起孖兼憑「錶之銀河」贏三級賽，其後伍鵬志仲話打算將後駒帥印交畀Vincent，睇嚟喺後「金鎗六十」時代，佢都會繼續有好馬在手，既係運氣，又係個人實力拎番嚟。尋日仲有一位華將有馬贏，就係憑「元朗精英」食頭胡嘅楊明綸，坦白講，如果問筆者今季邊位本地薑進步大，答案並唔係極有可能贏告東尼獎嘅鍾易禮，反而係綸仔。

如果講依家呢批華將，楊明綸絕對係前輩級，事關佢早喺2008年出道，基本上係同梁家俊同期，幾個月後到蔡明紹橫空而出，綸仔嘅鋒芒一直唔及另外兩位，事關蔡明紹好快上位兼憑「加州萬里」贏一級賽，亦試過連捧兩屆香港盃，梁家俊亦算慢慢站穩，試過贏告東尼獎，亦靠「美麗傳承」贏咗1次香港一哩錦標。咁楊明綸呢？真係冇咩記憶點，因為佢冇贏過咩大賽，反而最印象深就係佢經常墮馬受傷，要抖一輪，因此佢近幾季嘅成績的確浮浮沉沉，19/20、20/21年兩個馬季都贏唔夠10W，前季同上季叫好啲有11場頭馬。

嚟到今季就真係有啲改變，先唔好講潘頓跌watt贏少50幾60場啦，因為就算少贏咗，今季多咗個艾兆禮已經有46W，仲係客串時間唔長嘅麥道朗都有22W，所以就算潘頓贏少咗，未必真係益到楊明綸呢類向來比較下風嘅華將，但佢今季暫時已有17場頭馬，比上季足足多咗6場，對華將嚟講，令自己成績唔跌已經唔易，依家仲可以贏多咁多場，難能可貴啦。

另外，筆者有時覺得弱勢華將最慘嘅地方係，就係有進帳，大部分時間都係啲冷門頭馬，換言之佢手上嘅實力馬唔多，往往都靠啲熱門失準，形勢突然大利自己坐騎嘅場合，先有馬贏。但睇番今季楊明綸啲頭馬賠率，其實得兩隻逾20倍，就係37倍嘅「綠登」同埋69倍嘅「快路」，而佢今季暫時有3匹大熱頭馬，6倍或以下嘅頭馬有7隻，即係話佢今季都有啲實力馬喺手，同時亦能交到功課，咁先可以得到練馬師同馬主信任嘛。

同埋筆者今季發現無疑楊明綸真係唔算咩風頭人物，好難畀人咩印象，但佢勝在咩都有啲，睇吓季內頭馬路程分布，短途1200米固然有，谷草2200米都難唔到佢，草地、泥地都有進帳，同埋佢跑法又唔算獨沽一味，放頭贏馬嘅有「仁心星」，後上贏嘅就有早排嘅「慶萬家」同埋季初嘅「快路」，而佢呢17W之中，有8場係以短距離分勝負，證明佢鬥拉士唔失禮，尋日終點前一步擒低霍宏聲嘅「祝願」，同埋月中「慶萬家」後上擊敗賀銘年嘅「逐步贏」，都夠晒精彩啦。

面對逆境，好多人有唔同方法去面對，筆者好記得最近有朝晨課，喺禮拜日假期冇馬跑，楊明綸都有落嚟操馬，然後有位練馬師問佢，禮拜日都落嚟做乜？然後佢笑容滿面咁答：「我最鍾意返工嘛。」或者係呢種態度，先令佢有今季嘅成果。

■山無陵