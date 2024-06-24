潘頓擔演百分百啱FEEL！

有時騎練好講夾唔夾，夾嘅話，可以如魚得水頻頻數胡。嚟緊周三，潘頓又同唔少啱Feel練馬師合作，好似威哥呂健威，近4次拍住潘頓出擊錄得全勝，今次有初出嘅「包裝天將」以及「合夥奔馳」再由冠軍騎師操刀，至於季尾成績回勇嘅告東尼，近4次同潘頓合作亦得2勝2位，今次都有「加州得力」食住旺勢攻堅，另外表情王蘇偉賢，近4次用潘頓全部跑第2，唔知今次「上市魅力」可唔可以順利坐正呢？潘頓近期同上述3位練者呂健威、告東尼同蘇偉賢合作，上名率均是100%，當然是馬迷追捧對象。

先講第7場「合夥奔馳」直落贏5仗，5次都係潘頓經手，剛戰轉沙田升上二班都照贏有班底的「韋小寶」，今次回師最佳谷草埸地，原班人馬可期連勝6仗。至於初次上陣的「包裝天將」已做好晒工夫，早前泥閘同「嘉應獎昇」單打獨鬥得第2，後駒繼後於三班再贏，可見「包裝天將」身在四班極惡，李家「包裝」系現役馬初出用潘頓的「包裝必勝」、「包裝伯樂」同「包裝猛將」全勝，「包裝天將」又想即食。

另外，近期用潘頓搏殺頻頻得手的告東尼，今次「加州得力」又用上此高手操刀，馬匹剛戰重返谷草1200米即能追入Q，過終點更是餘勢未止，久未交代換潘頓誓要重開勝門。

尚有蘇偉賢所派王牌馬「上市魅力」，慢熱長途馬季尾已上力，近3戰得2亞1季，重新由潘頓操刀，志切開齋。