賀賢衝頭馬紀錄 周三家樂兩駒必拚！

賀賢上季取得44W豐收，成績乃在港開倉以來最佳，來到今季尚餘6期賽事已取下40W，只要多贏5場就可以再度打破紀錄，練者正全力追數！留意賀廐上季5月至7月期間狂贏共取15W，今年部署相近，5月至今取下9W，頻頻入凱旋門影頭馬相，今次谷戰又派出不少勇馬，數胡不奇。其中「家樂龍駒」已多次交出強勁走勢，上仗僅敗不值，捲土重來誓要坐正。連同新勝操足而來的「駿先生」等，不妨自製賀廐馬孖寶。

第9場三班1200米，4歲自購馬「家樂龍駒」經過充足熱身後，跑至季中已多番交出好走勢，並鎖定此程為現時最佳出路。上仗後追不及僅輸馬頭位得亞軍，賽後鞍上人巴度被問話，解釋當晚跑好至黏地，視線曾受踢起泥頭影響，其實馬匹早兩仗上名俱交出全場最快末段時間，能力絕不簡單，今回操足再臨，獨贏可捧。

另一匹「家樂」系馬8歲的「家樂飛駒」則列陣第3場四班1650米，此駒上季表現沉寂，而在今季初已重新贏馬交代，證明作戰能力依然不俗，賀賢當然想助此駒今季再添1W。睇番今季初雖然於五班賽建功，但馬匹以往贏過四班同程谷草1650米，而且上仗泥地敗後便往從化，於當地回一回氣即加強工夫，最近於當地試閘順跟而回，走勢不俗，用王牌誠意十足，值得重視。

第6場四班1200米，4歲「駿先生」則在當打之齡，拚得多後下續有進步，近3仗於五班跑田草及谷草1200米俱全部跑入三甲，演出準繩，先取兩席季軍繼而上仗取得首捷，留意上仗末段時間全場最快，追勢甚勇，蹄下敗將亞軍「智勝攻略」再出兩仗1冠1季，反映賽績亦具水準，進步馬今次返四班由133磅變成120磅，戰力有望再升，有權再下一城。

周三晚賀賢尚有兩駒出賽，第2場「威武寶寶」跑獲殿軍後捲土重來，初戴面箍隨時進步。第5場「久久為金」早前於三班谷草多次跑近，落到四班後首次返谷草，也要提防。