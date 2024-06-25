誓搶谷草王！沈集成精兵盡出！

沈集成今季與方嘉柏爭奪谷草王美譽，戰況激烈，暫以31W：30W力壓黑夜之神。周三晚兩路大軍對撼，沈集成派出「至合拍」、「燊榮之星」及「喜蓮勇略」3匹新勝馬力爭連捷，適逢練者周四歡度64歲生日，若可以頭馬賀壽，當然最理想不過。

雖然沈集成6月頭馬數字未算特別標青，惟谷戰火力依然，兩次夜賽皆有馬贏，合共取得3W，頭馬功臣「喜蓮勇略」與「燊榮之星」周三晚乘勝追擊，成為重要數胡籌碼，務求完成6月谷草夜賽3連勝。

第3場「燊榮之星」上場由布文接手，憑出色留放以馬頸位壓倒對手，末段透出贏馬姿態點到即止，如今孭頂磅再戰，實力居四班仍佔上風，由布文換上另一贏馬功臣潘頓，配搭級數無減。

喜蓮勇略當銳再拚

第8場「喜蓮勇略」經過陣上反覆仄準，上場見水即生，飛到馬到敲響勝鼓。沈集成於上場賽後強調此駒實力不限於變化場地，期望會持續進步，明年能夠進軍4歲馬經典賽事系列，把握當起之銳，專注於谷草強項繼續爭勝，鬥志毋庸置疑。

尚有第2場布文未放手之「至合拍」，贏馬後一直只操不賽伺機而動，鎖定強項谷草1200米乘勝追擊，恃其級數可克服加磅阻力，3匹沈廐新勝馬分途誓師，有望為練者帶來賀壽頭馬。