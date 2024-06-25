【分分制勝】北上一趟 能量急增

潘明輝在港策騎踏入第8季，早期表現平穩，可是近兩季成績顯著下滑，今季更只獲16W，極有可能是頭馬最少季度。以往騎者得到賀、沈、羅廐大力支持，惟今季情況有別，支持量明顯減少，夥拍其師賀賢的馬匹更未嘗一勝，慶幸另一倉口姚本輝，成為他的最強後盾，贏馬及坐騎數目均屬最多。今期谷戰，潘明輝最具贏面的兩駒「千杯敬典」和「得意佳作」同樣來自姚廐，騎練又有機會拍住做齣好戲。

第3場四班1650米，「得意佳作」首兩季尚在摸索階段，直到5歲終於納入升軌，開季復出即於田草1400米建功，之後主攻谷草一哩，累積1冠3亞2季，前仗仍於51分入Q，居四班站穩陣腳。上場拚敗不久，練者即安排牠重新北上，以往在從化訓練後回港參賽，曾經3度入圍，戰績不俗，而今回在當地逗留33天，期間頻頻快跳及試閘，備戰積極。6月14日，潘明輝專程北上試閘，末段刻意推騎考驗，反應不弱。再看回港後兩課試跑，「得意佳作」渾身肌肉谷起，跑起來充滿彈力，也難怪賽前體重急增19磅，北上一趟，又取得理想效果。

「得意佳作」再攻谷草一哩，抽排3檔，剛巧今場快馬不少，預計步速正常偏快，更有利牠居中後上發揮，潘明輝近期夥拍谷草內檔馬戰績甚佳，可望得以延續「佳作」！

■明治朗