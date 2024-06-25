【練馬師王】開場即叫胡 先買為妙！

上期沙田黃昏賽「練馬師王」，伍鵬志大開殺戒，取得3冠1亞1季成績，以46分封王，乃本季第11次，與呂健威打成平手，但練馬師榜則壓過對方，返回首席位置。今期谷草夜賽，伍鵬志僅派5駒列陣，數量不多，要爭取冧莊機會不高，留待下次田戰才吼吧！

今季跑馬地賽事，沈集成以31W領導群雄，贏馬數字比「黑夜之神」方嘉柏更多，鎖定細場出擊，今次出馬陣容中，「至合拍」、「燊榮之星」及「喜蓮勇略」均新勝而臨，刻意拍住而來，當然有料到。第2場「至合拍」上場初配布文，一擊即中，非常合拍，今次人馬再度出擊，賽前試閘考驗，比贏馬時更積極。鞍上人布文季內贏過14匹頂磅馬，「至合拍」操到弗晒，無懼負重挑戰。

另一匹新勝馬第3場的「燊榮之星」，上場配布文重開勝門，今次卻改由潘頓執韁，戰鬥力當然不減。原來潘頓接手布文的坐騎，季內暫獲5W，勝出率超過3成，命中率不低，「燊榮之星」有望爭取連捷。至於第8場「喜蓮勇略」，由希威森連場仄準後，上場在谷草一哩重飛得手，人馬贏來信心十足，仍有大幅上升空間。查沈廐新勝馬再上陣，共獲11冠6亞2季，上名率高達45%，尚算交得準。

至於為沈廐打頭陣的「堅有利」，自降至五班出賽後，曾獲1亞1殿，水準轉趨穩定，上場或許未能應付軟地，演出才走樣。今次轉爭谷草2200米，本身父系「忠誠漢子」是長途健將，增程角逐有利無弊，一開場就叫胡，故投注沈集成的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 3.25倍

2.方嘉柏 5.0倍

3.告東尼 8.5倍

4.沈集成 7.5倍

5.羅富全 11倍

6.巫偉傑 12倍

7.伍鵬志 16倍

8.廖康銘 17倍

9.賀 賢 22倍

10.大衛希斯 25倍

11.姚本輝 50倍

12.黎昭昇 75倍

13.葉楚航 75倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/文家良/韋達/容天鵬/蔡約翰/蘇偉賢/丁冠豪徐雨石) 35倍